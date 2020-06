Les autorités de Hong Kong répondent à Trump

La cheffe de l'exécutif hongkongais Carrie Lam s'en est prise aux États-Unis, avant d'affirmer que les restrictions américaines contre Hong Kong nuiraient «à leurs propres intérêts». L'ex-colonie britannique a connu de juin à décembre son plus important mouvement de contestation de la tutelle chinoise depuis sa rétrocession en 1997. Les manifestations ont souvent dégénéré en violences entre radicaux et forces antiémeutes qui ont arrêté plus de 9 000 personnes.

Washington s'est montré particulièrement critique de la réponse des autorités hongkongaises au mouvement pro-démocratie. Et la semaine dernière, le président américain Donald Trump a annoncé son intention de mettre fin aux mesures commerciales préférentielles accordées à Hong Kong, pour dénoncer une loi controversée sur la sécurité nationale que Pékin veut y imposer. Mardi, Mme Lam a affirmé que Washington se tirerait ce faisant une balle dans le pied, en dénonçant la réponse de l'administration Trump aux émeutes aux États-Unis contre les brutalités policières, le racisme et les inégalités sociales.

«Nous avons vu le plus clairement ces dernières semaines le "deux poids, deux mesures" qui est appliqué», a déclaré Mme Lam aux journalistes. «Vous savez qu'il y a des émeutes aux États-Unis et nous voyons comment les gouvernements locaux ont réagi. Et ensuite à Hong Kong, quand nous avons des émeutes similaires, nous voyons la position qu'ils ont adoptée». Les autorités chinoises et hongkongaises se sont empressées de citer les émeutes qui se sont propagées aux États-Unis pour justifier la répression menée depuis un an contre le mouvement pro-démocratie à Hong Kong et le projet de loi sur la sécurité dans le territoire semi-autonome.

(L'essentiel/afp)