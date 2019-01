L'aspirine tous les jours n'est pas sans risque

Des millions de gens en bonne santé prennent une faible dose d'aspirine tous les jours aux États-Unis, dans le but de réduire le risque de crise cardiaque ou d'accident vasculaire cérébral (AVC). Or, de plus en plus d'études remettent en cause cette stratégie. Une enquête avait notamment mis à jour l'an dernier les risques sous-estimés de l'aspirine, un médicament que l'on trouve dans de nombreuses salles de bains, mais qui peut provoquer des hémorragies.

Une nouvelle analyse, publiée mardi par la revue de l'association médiale américaine (JAMA), montre que pour les personnes en bonne santé, les bénéfices cardiovasculaires de l'aspirine sont à peu près contrebalancés par le risque accru d'hémorragie, notamment dans le cerveau et les intestins.

«Il n'y a aucune raison pour les gens en bonne santé de prendre de l'aspirine de façon routinière», a expliqué l'auteur principal de l'analyse, le cardiologue Sean Zheng, au King's College de Londres. «Nos données montrent qu'il existe un risque réel. Les gens ne doivent pas en prendre en pensant que c'est complètement bénin», ajoute le médecin.

Fluidification du sang

Les risques restent très faibles: les maladies cardiovasculaires sont des événements rares chez les personnes sans antécédent, tout comme le risque d'hémorragie en cas de prise d'aspirine. Sur 265 personnes traitées avec de l'aspirine pendant cinq ans, un seul problème cardiovasculaire serait évité, selon l'analyse publiée mardi. Mais un patient sur 210 traité avec de l'aspirine souffrira d'une hémorragie grave.

À l'échelle d'un cardiologue, ces chiffres sont relativement insignifiants. Mais, insistent les chercheurs, c'est à l'échelle d'une population que cette différence prend de l'importance, a fortiori aux États-Unis, où une étude de 2015 estimait à 47% la proportion d'Américains en bonne santé prenant de l'aspirine régulièrement.

L'aspirine fluidifie le sang, ce qui empêche la formation de caillots et permet de réduire le risque d'infarctus ou d'AVC. Pour les personnes ayant déjà eu un de ces problèmes, l'efficacité préventive de la microdose quotidienne d'aspirine ne fait pas débat; la possibilité d'empêcher le prochain AVC l'emporte sur le risque d'hémorragie. C'est pour les personnes sans antécédent, et pour qui le risque est faible ou difficile à établir, que la controverse existe.

(L'essentiel/afp)