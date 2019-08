Le président Morales s'est perdu dans la jungle

«Nous avons eu une petite aventure la nuit dernière. Nous nous sommes perdus pendant presque une heure, mais grâce aux soldats, nous avons pu trouver le chemin pour retourner», a dit en riant le président à des journalistes à Robore (est). La chaîne de télévision Uno a diffusé une brève vidéo amateur dans laquelle M. Morales répète en s'exclamant en pleine nuit: «Où êtes-vous? Où êtes-vous?»

Le président qui avait rejoint une équipe de pompiers forestiers, s'était égaré dans la forêt du village de Caballo Muerto, dans la municipalité de San Ignacio de Velasco, dans le département de Santa Cruz (est). Evo Morales a déclaré jeudi à Robore que 342 incendies sévissaient dans cette région, soit le double de la veille.

Les incendies de forêt qui se sont intensifiés en août ont dévasté 1,2 million d'hectares en Bolivie depuis le mois de mai dans les régions de Chiquitanía et Pantanal.

Bolivia's President Evo Morales joined firefighters in Santa Rosa, Tuesday, August 27, to help crews put out wildfires, as the country struggles to contain blazes across Bolivia. (Reuters) pic.twitter.com/GDxgcHRQRk