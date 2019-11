Un policier blessé à la jambe par une flèche

Un policier hongkongais a été blessé dimanche au mollet par une flèche tirée par un manifestant lors de heurts proches d'un campus de la péninsule de Kowloon, devenu ces dernières heures la principale ligne de front de la contestation pro-démocratie. Des photographies diffusées par la police montraient la flèche plantée dans le mollet de ce membre d'une équipe travaillant à la communication des forces de l'ordre, et déployée près de l'Université polytechnique (PolyU) de Hong Kong. Le policier a été hospitalisé.

La police a déployé des canons à eau et tiré de nombreuses grenades lacrymogènes contre les manifestants occupant le campus de la PolyU. Le quartier de Hung Hom où il se trouve avait déjà été le théâtre de heurts dans la matinée autour d'une entrée d'un des trois tunnels desservant l'île de Hong Kong, qui est bloqué depuis mardi. Au terme de la semaine la plus violente depuis le début de la contestation en juin, la situation avait semblé s'apaiser vendredi soir. Mais les violences ont repris, et des manifestants préconisent de continuer à paralyser la ville pour "étrangler l'économie" de l'ex-colonie britannique.

Ecoles encore fermées

La mégapole de 7,5 millions d'habitants traverse depuis cinq mois sa pire crise politique depuis sa rétrocession à la Chine en 1997, avec des manifestations quasi quotidiennes de la mouvance pro-démocratie. Mais cette contestation s'est intensifiée lundi dernier avec des opérations continues de blocage d'universités et de quartiers périphériques, en application d'une nouvelle stratégie baptisée «Eclore partout» (Blossom Everywhere), qui consiste à multiplier les actions pour éprouver au maximum les capacités de la police. Conséquence, un blocage général des transports en commun, qui a considérablement compliqué la tâche des employés allant au travail, et qui a entraîné la fermeture des écoles et de nombreux centres commerciaux, et d'innombrables heurts entre avec la police.

Un tract posté sur un forum préconisait pour lundi «une action à l'aube», laissant entendre que les blocages pourraient durer: «Levez-vous tôt, visez directement le régime, étranglez l'économie pour accroître la pression». Le gouvernement a annoncé que les écoles demeureraient fermées lundi, par mesure de sécurité. Le mouvement avait débuté en juin sur le rejet d'un projet de loi qui visait à autoriser les extraditions vers la Chine. Le texte a été suspendu en septembre mais la mobilisation avait entretemps considérablement élargi ses revendications pour demander le suffrage universel ou encore une enquête sur les violences policières.

(L'essentiel/afp)