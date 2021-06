L’explosion d’une conduite de gaz fait 12 morts

Au moins 12 personnes ont péri et plus d’une centaine d’autres ont été blessées dimanche dans l’explosion d’une conduite de gaz dans un complexe résidentiel dans la province du Hubei, dans le centre de la Chine, ont annoncé les autorités locales. Le bureau de gestion des catastrophes de la ville de Shiyan, où s’est produite la déflagration a précisé dans un communiqué que les recherches se poursuivaient.

Des vidéos réalisées par des témoins ont montré plusieurs bâtiments en ruines et des secouristes en train d’évacuer des survivants sous le choc sur des civières. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l’explosion, selon le communiqué.

NEW ???? At least eleven people killed, dozens injured and nearby buildings badly damaged after a massive gas explosion in Shiyan city of central China’s Hubei province. pic.twitter.com/csqBxPML3N