«Le plus grand aéroport du monde» prend forme

Des camions-bennes s'activent sur une piste pendant que des ouvriers démontent un échafaudage: à J-4 de son inauguration par le président Recep Tayyip Erdogan, le nouvel aéroport d'Istanbul a encore des allures de chantier. M. Erdogan, qui a promis d'en faire le «plus grand aéroport du monde», coupera en personne le ruban de ce méga-projet situé sur la rive européenne d'Istanbul et figurant au cœur de son ambition de bâtir une «nouvelle Turquie».

Initialement, cet aéroport devait entrer en fonction le 29 octobre, mais la construction a pris du retard et il ne sera pleinement opérationnel que deux mois plus tard. Lundi, l'inauguration, qui coïncidera avec l'anniversaire de la République, sera surtout symbolique. «Lundi, ce sera une ouverture en avant-première. L'ouverture complète, le "Big Bang", aura lieu à la fin du mois de décembre», a déclaré Kadri Samsunlu, le PDG d'IGA, le futur opérateur de l'aéroport, lors d'une visite organisée pour la presse étrangère, jeudi.

200 millions de passagers par an

Pendant les deux mois d'intervalle, seules cinq destinations - trois en Turquie et deux à l'étranger - seront desservies. Cette phase servira à tester l'aéroport avec des passagers réels «et éventuellement identifier des points à améliorer». Sauf retard supplémentaire, cet aéroport, dont le nom doit être dévoilé lundi par M. Erdogan, aura dans un premier temps une capacité de 90 millions de passagers par an et pourra en accueillir «jusqu'à 200 millions d'ici dix ans», assure M. Samsunlu.

Lorsque les quatre phases de construction seront terminées, vers 2028, cet aéroport comptera six pistes et deux terminaux répartis sur un gigantesque site de 76 km², selon l'IGA. Soit trois fois la taille de l'aéroport international Atatürk qu'il remplacera. Avec de nombreuses ouvertures vitrées, des lignes courbes et ses équipements ultramodernes, l'aéroport offre un visage futuriste.

Le transfert des appareils et équipements de l'aéroport Atatürk au nouveau site se fera le 29 décembre, et durera 45 heures, a indiqué jeudi, un cadre de la compagnie Turkish Airlines. La construction de cet aéroport, entamée en 2015, n'aura pas été de tout repos. D'après l'IGA, 30 ouvriers sont morts sur le chantier depuis le début des travaux. Un chiffre largement sous-estimé selon des syndicats.

