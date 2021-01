«J'ai fait une rencontre et j'ai cru que j'allais mourir»

Mercredi dernier, des dizaines de milliers de partisans de Trump ont déferlé sur Washington et ont pris d'assaut le Capitole, où une session certifiant la victoire de Joe Biden à la présidentielle était en cours. Alexandria Ocasio-Cortez se trouvait avec d'autres députés au Capitole au moment des saccages et pillages à l'intérieur des bureaux. Elle a souhaité «apporter des réponses aux Américains» sur les évènements de mercredi dernier. «J’ai fait une certaine rencontre et j’ai cru que j’allais mourir. Je ne savais pas si j’allais arriver à la fin de la journée en vie», raconte-t-elle sur Instagram.

La politicienne n'a pas donné plus de détails pour des raisons de sécurité, mais révèle que «ce jour était un événement extrêmement traumatisant. Et on n'exagère pas en disant que de nombreux membres de la Chambre ont failli être tués», confie-t-elle.

«J’avais peur qu’ils révèlent notre emplacement»

La députée démocrate, qui a été exfiltrée dans un local sécurisé au moment de l'assaut, précise ne pas s'être sentie en sécurité avec les autres élus. «Il y avait des sympathisants du mouvement QAnon et des partisans de la suprématie blanche». «Des membres du Congrès défendent la suprématie blanche et j’avais peur qu’ils révèlent notre emplacement», poursuit-elle.

Dans les violences, cinq personnes, dont un officier de la police du Capitole, ont été tuées. Un deuxième policier s'est suicidé quelques jours plus tard.

Des républicains pourraient-ils être liés à l'invasion? C'est ce que semble supposer la démocrate new-yorkaise, accusant certains républicains d'avoir du sang sur les mains. Plusieurs ministres de Donald Trump ont démissionné à la suite des violences. D’après Alexandria Ocasio-Cortez, ces derniers auraient dû «accomplir leur devoir» et soutenir l’utilisation la destitution de Donald Trump. «Trump n'est pas le seul à devoir partir», a-t-elle souligné.

(mm/L'essentiel)