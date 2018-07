Un touriste poignardé par un individu sans bras

Un SDF de Miami a été interpellé après une agression survenue mardi, dans un quartier touristique de South Beach, à Miami (Floride). Jonathan Crenshaw, un quadragénaire sans bras qui réalise des peintures avec ses pieds, aurait poignardé un touriste avec une paire de ciseaux, rapporte le Miami Herald. Selon la police, l'individu de 46 ans s'est emparé de l'arme avec ses pieds et a frappé à deux reprises Cesar Coronado, 22 ans.

Crenshaw dit avoir agi en légitime défense. Il explique qu'il était étendu lorsque le jeune homme lui a donné un coup sur la tête. La petite amie de la victime prétend pour sa part que son compagnon s'est simplement approché de l'artiste pour lui demander son chemin et que le SDF lui a sauté dessus. Le jeune homme a été hospitalisé pour des blessures au bras gauche.

Selon le Miami New Times, Crenshaw a été mis en examen pour agression avec une arme létale. Sa caution a été fixée à 7 500 dollars et son procès doit se tenir le 18 juillet. L'artiste de rue n'en est pas à sa première rencontre avec la police: il a déjà été arrêté plusieurs fois pour intrusion, «intoxication désordonnée» et agression d'agents de police, entre autres.

