Des civils et combattants de l'EI se rendent

Des dizaines de civils mais aussi des combattants du groupe État islamique (EI), dont des étrangers, se sont rendus dans l'est syrien aux forces arabo-kurdes, qui réclament la capitulation des derniers jihadistes jusqu'au-boutistes retranchés dans quelques pâtés de maison. Cela faisait plusieurs jours que plus personne n'était sorti de la petite poche sous contrôle de l'EI dans le village de Baghouz, et les Forces démocratiques syriennes (FDS) avaient ralenti leurs opérations, disant craindre pour les civils utilisés comme «boucliers humains».

Mais c'est arrivé mardi. À Baghouz, hameau de la province de Deir Ezzor, tout proche de la frontière irakienne, l'EI est désormais acculé sur une zone d'un demi-kilomètre carré. Mardi, trois frappes aériennes et des bombardements à l'artillerie ont visé ce réduit, a constaté un journaliste de l'AFP.

D'autres résistent

Pour la première fois en quatre jours, «des dizaines de civils et quelques combattants se sont rendus aux FDS», a indiqué à des journalistes un porte-parole des FDS, Adnane Afrine. Parmi eux «des étrangers, mais leurs nationalités n'ont pas encore été déterminées», a-t-il ajouté. De plus «il y a toujours des combattants qui ne veulent pas se rendre. Et beaucoup de civils sont encore à l'intérieur», a-t-il averti.

Depuis début décembre, près de 40 000 personnes, principalement des familles de djihadistes, ont fui le secteur, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH). Mais cet afflux s'était interrompu il y a quelques jours. L'ONU avait exprimé mardi sa «vive préoccupation» au sujet de quelque «200 familles, dont plusieurs femmes et enfants, qui sont apparemment pris au piège». «L'EI empêche apparemment la sortie de beaucoup d'entre eux», a souligné dans un communiqué la Haut-Commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Michelle Bachelet.

(L'essentiel/afp)