Un pasteur viré par l’Église pour s’être travesti

Craig Duke, pasteur à Evansville, dans l’Indiana, n’aurait pas pensé que participer à un projet de la chaîne HBO lui coûterait sa place de travail. Mais en prenant part au casting de la série documentaire «We’re Here», dans lequel il s’est travesti en drag-queen, celui-ci a été relevé de ses fonctions pastorales par l’Église méthodiste.

L’homme d’Église l’a fait pour soutenir la communauté LGBTQ+ et sa fille, qui a récemment fait son coming out pansexuel. Selon Daily Mail, l’homme espérait, par sa participation, créer un «pont» entre la communauté et l’Église. Il tenait également à montrer que la religion pouvait être totalement inclusive en accueillant des personnes de toutes les races, de tous les genres et de toutes les orientations sexuelles.

Mais ce ne fut pas du goût de son employeur, qui a adressé une lettre à ses fidèles déclarant que Craig Duke avait «semé le trouble» et devait dorénavant s’engager dans un «processus de renouvellement et de réflexion».

Avant la diffusion de l’épisode, le pasteur avait déclaré à un média local qu’il s’agissait d’une «expérience spirituelle merveilleuse, rafraîchissante, profonde et puissante».

Aujourd’hui, en plus de perdre son travail, le pasteur et sa femme devront quitter leur maison, propriété de l’?Église. Une page GoFundMe a été créée afin de récolter des fonds pour lui et sa famille.

(L'essentiel/szu)