Un millier de migrants à la frontière

Un millier de migrants cubains sont arrivés dans la ville mexicaine de Ciudad Juarez à la frontière avec les États-Unis et 400 autres ont rejoint une importante caravane de Centreaméricains qui avance vers le territoire américain dans le sud-est du Mexique, ont rapporté jeudi des sources officielles. «Les Cubains ont commencé à arriver lundi avec environ 260 personnes, mardi 252, hier (mercredi) 350 et aujourd'hui (jeudi) 130 migrants enregistrés. Un autre groupe est en attente d'enregistrement», a indiqué Enrique Valenzuela, coordinateur d'un organisme qui prend en charge les migrants de Chihuahua, l'État où se trouve Ciudad Juarez. Nombre de ces Cubains qui entendent demander l'asile aux États-Unis sont venus en famille.

Parallèlement, dans l'extrême sud du Mexique, environ 5 000 migrants de diverses nationalités ont formé plusieurs caravanes et traversent l’État du Chiapas, à la frontière avec le Guatemala, vers le territoire américain, selon l'Institut national de migration (INM). Jeudi, environ 400 Cubains ont rejoint l'une de ces caravanes - composée d'Honduriens, de Salvadoriens, de Nicaraguayens et de Guatémaltèques -, dans la municipalité de Tuzantan, après que la police les a empêchés de continuer leur voyage vers le nord à bord d'autobus.

Des centaines de milliers de migrants, notamment d'Amérique centrale, franchissent chaque année la frontière sud du Mexique avec pour but de parvenir aux États-Unis à la recherche d'une vie meilleure. Le gouvernement mexicain a annoncé mercredi qu'il allait commencer à distribuer des titres de séjour «régionaux» limitant les déplacement de ces migrants aux États du sud du pays, avec pour objectif d'empêcher leur marche vers les États-Unis. Le président américain Donald Trump - qui a déployé des militaires à la frontière avec le Mexique et veut construire un mur pour tenir à distance les migrants clandestins -, exhorte régulièrement le Mexique à arrêter les clandestins sur son sol et a menacé à de multiples reprises de fermer la frontière entre les deux pays.

(L'essentiel/afp)