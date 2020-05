Une nuée de flamants roses à Bombay

Tous les ans, de novembre à mai, des milliers de flamants roses migrent vers la ville la plus peuplée d’Inde. Cette année, en raison de la tranquillité des lieux due au confinement, Bombay a observé une hausse de la population de flamants roses.

Selon la Société d’histoire naturelle de Bombay (BNHS), relayée par Futura Planète, la population de flamants roses a augmenté de 25 % en 2020 par rapport à 2019, grâce notamment à une bonne année de reproduction, mais aussi paradoxalement à l'augmentation du déversement d'eaux usées, qui entraîne la prolifération d’algues dont se nourrissent les flamants. Deepak Apte, le directeur de la BNHS, estime que le nombre de flamants roses dans la région a dépassé les 150 000 au cours de la première semaine d’avril.

Les autres animaux qui ont profité de l'absence des humains sont les singes, qui sont descendus en nombre sur Delhi, et les dauphins, qui ont été repérés dans le Gange pour la première fois depuis des années. Des histoires d'animaux explorant des villes dépourvues d'humains ont par ailleurs vu le jour dans le monde entier en raison du confinement.

Look at these two stunning photographs of flamingos at the TS Chanakya wetlands in Navi Mumbai. Shot by the talented Pratik Chorge for @htTweets. The first image is on page one of the Hindustan Times Mumbai edition today. #birds #Mumbai #flamingos #wildlife #India #photography pic.twitter.com/rrEosfVH0O