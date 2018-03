Le «Jack l'éventreur» chinois condamné à mort

Les crimes se sont étalés sur une période de 14 ans. Gao Chengyong a reconnu les onze homicides commis entre 1988 et 2002 dans la ville de Bayin, dans la province de Gansu (nord-ouest), et dans celle de Baotou, en Mongolie intérieure. La plus jeune des victimes avait huit ans.

Le meurtrier en série avait été arrêté en 2016 dans son épicerie, la police ayant retrouvé sa trace grâce à un prélèvement d'ADN sur un de ses proches lié à un autre crime.

(L'essentiel/ats)