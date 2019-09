La prof de danse couchait avec une élève de 15 ans

Former North Port dance teacher Lauren Debenedetta is found guilty on ALL molestation counts. She's being held in custody until her sentencing on August 23rd @NBC2 pic.twitter.com/g8nUsOWfX0— Claire Lavezzorio (@ClaireNBC2) July 26, 2019

Une Américaine de 41 ans a été condamnée, il y a quelques jours, à une peine de 26 ans de prison. En juillet dernier, Lauren Debenedetta avait été reconnue coupable de «molestation obscène ou lascive», de «conduite obscène» et «de voies de fait obscène ou lascives». En clair, il est reproché à cette prof de danse établie en Floride d'avoir eu des rapports sexuels avec une élève alors âgée de 15 ans.

Selon Fox 4, la relation entre l'enseignante et l'adolescente a duré plusieurs semaines en 2016. La victime a raconté aux enquêteurs que cette liaison illégale avait commencé dès son arrivée au studio de danse. Pendant les cours, la prof convoquait la jeune fille dans son bureau, où elle l'«embrassait sur la bouche» et touchait ses parties intimes. Debenedetta avait même offert un téléphone à l'adolescente pour qu'elles puissent s'échanger des messages en toute discrétion.

Female teacher who romped with girl pupil is jailed for 26 years after being caught naked in bed with victim https://t.co/BJCvYKLSM4— The Sun (@TheSun) September 24, 2019

L'adolescente a confié aux autorités avoir couché plusieurs fois avec sa prof de danse, au domicile de la jeune fille et au studio de danse. Cette relation abusive a pris fin un jour où la victime était restée chez elle pour cause de maladie. Debenedetta l'avait alors appelée pour savoir si elle pouvait passer la voir. En entrant dans la chambre de l'adolescente pour s'enquérir de son état de santé, son beau-père a alors pris la jeune fille et sa prof de danse en flagrant délit.

Une fois sortie de prison, la quadragénaire devra encore s'acquitter de cinq années de mise à l'épreuve. Elle figurera par ailleurs à vie sur le registre des délinquants sexuels. Fondé en 2013, son studio avait été fermé peu après son arrestation.

(L'essentiel/joc)