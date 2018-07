Une huitième nuit dans la grotte pour les enfants

Les recherches se poursuivaient dimanche dans de meilleures conditions météorologiques pour tenter de retrouver 12 enfants et leur entraîneur de foot pris au piège depuis huit jours dans une grotte du fin fond du nord de la Thaïlande.

Les footballeurs en herbe âgés de 11 à 16 ans et leur coach adjoint s'étaient aventurés dans la grotte de Tham Luang, à la frontière avec la Birmanie et le Laos, dans la soirée du 23 juin après leur entraînement sportif. Mais ils ont été bloqués par les fortes pluies de mousson.

Les secouristes tentaient dimanche de pénétrer plus profondément dans la grotte, l'une des plus grandes de Thaïlande, avec un réseau de plus de dix kilomètres. En dépit de leurs efforts acharnés et de l'aide étrangère, les secouristes n'ont pu pour l'heure établir aucun contact avec le groupe de disparus. La pluie a compliqué les recherches, des voies d'accès ayant été bloquées par la montée de eaux.

Les plongeurs sont à 3 km

Mais les conditions météo se sont améliorées et les secouristes espéraient pouvoir gagner du terrain dans les méandres de cette grotte très appréciée par les spéléologues aguerris. «Je suis heureux, plus que je ne l'ai été depuis longtemps. Il y a beaucoup de bons signes», a déclaré à l'AFP Nopparat Khanthavong, 37 ans, l'entraîneur principal de l'équipe des «Sangliers».

«La pluie a cessé de tomber et les équipes ont potentiellement trouvé le moyen de détourner les arrivées d'eau», ce qui empêcherait la grotte d'être inondée davantage. «Les familles se sentent bien mieux aussi».

Les pluies torrentielles avaient submergé les tunnels proches de l'entrée principale de la grotte. Mais samedi, les plongeurs de la marine thaïlandaise ont réussi à rejoindre une bifurcation dans les profondeurs du réseau, à deux où trois kilomètres de l'endroit où les disparus pourraient se trouver.

Un millier de secouristes

Des plongeurs ont lancé un appel aux dons pour recueillir des bouteilles d'oxygène afin de fluidifier les opérations de secours.

Le drame a plongé la Thaïlande dans l'angoisse et fait les gros titres des médias. Des équipes de spécialistes étrangers venus d'Australie, de Grande-Bretagne, du Japon, de Chine, ainsi qu'une trentaine de soldats américains, sont arrivées dans cette zone montagneuse reculée pour prêter main forte au millier de secouristes thaïlandais mobilisés.

A team of Australian experts has joined the desperate search for 12 boys and their soccer coach trapped inside a flooded cave in Thailand. Australian Federal Police and Defence Force personnel with cave diving experience have been deployed to assist in rescue efforts. #Thailandpic.twitter.com/566ZwWeGEx– 7 News Sydney (@7NewsSydney) 30 juin 2018

Devant l'entrée principale, d'autres secouristes tentaient de trouver le moyen d'accéder au réseau via deux cheminées. Les secours ont répété un exercice d'évacuation afin d'être fins prêts si le contact est établi et les enfants doivent être hospitalisés en urgence.

Des pompes puissantes ont également été installées dans un village proche afin d'évacuer l'eau de la zone et de faciliter les efforts des secours. D'après les autorités, les enfants connaissaient bien les lieux. Ils se sont rendus à plusieurs reprises dans Tham Luang, alimentant les espoirs qu'ils aient pu trouver des poches d'air pour se réfugier.

L'alerte avait été donnée par une mère de famille qui ne voyait pas revenir son fils de l'entraînement. Les affaires des enfants - vélos et chaussures - ont été retrouvées quelques heures plus tard juste à l'entrée de la grotte, située dans un grand parc. Les secouristes ont également découvert il y a quelques jours des traces de mains et de pieds dans des cavernes du réseau.

(L'essentiel/afp)