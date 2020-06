Les USA ont «surmonté» la pandémie

Donald Trump a affirmé vendredi que les États-Unis avaient «largement surmonté» la pandémie de Covid-19, qui continue de faire autour d'un millier de morts chaque jour dans le pays. Commentant la baisse surprise du chômage en mai, le président des États-Unis a vanté la «force» de l'économie américaine. «Cette force nous a permis de surmonter cette horrible pandémie, nous l'avons largement surmontée», a-t-il dit, lors d'une conférence de presse à la Maison-Blanche.

«Nous avons pris toutes les décisions qu'il fallait», a-t-il encore assuré, alors que sa gestion de la crise sanitaire a été souvent critiquée. Selon le milliardaire républicain, les États-Unis ont «fait un grand pas» dans leur «rebond», et les prochains mois démontreront que l'économie, en pleine santé avant l'épidémie et le confinement, repartira de plus belle.

Il a de nouveau appelé les gouverneurs des États où sont toujours en vigueur le confinement et autres restrictions pour endiguer la maladie Covid-19 à les lever. «On veut la fin du confinement pur et dur dans ces États», a-t-il plaidé, assurant que la situation était bonne là où les restrictions ont pris fin. Les États-Unis ont comptabilisé ce vendredi 21 021 nouvelles infections, pour 909 décès supplémentaires, pour un total de plus de 1,9 million de malades et 109 826 morts.

(L'essentiel/afp)