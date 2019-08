Richard Gere sur un navire en aide aux migrants

Vendredi matin, l'acteur américain Richard Gere est monté à bord du navire humanitaire Open Arms bloquée en méditerranée pour rencontrer l'équipage et les migrants, dont une trentaine sont mineurs.

«Nous sommes ici sur le navire Open Arms, a annoncé l'acteur dans une vidéo où on le voit entouré de migrants, sur une vidéo diffusée par l'ONG espagnole Proactiva Open Arms. «Je viens d'arriver depuis Lampedusa, nous avons apporté autant d'eau et de nourriture que possible pour tout le monde à bord». Le ministre italien, Matteo Salvini, ne souhaite pas voir l'embarcation et ses 121 migrants bloqués à bord à débarquer en Italie. L'Open Arms fait donc quasiment du sur-place au large de l'île italienne de Lampedusa depuis une semaine.

Hi multi-millionaire Richard Gere, by aiding the illegal funneling of economic migrants to Europe, you are killing many more who will now follow their lead. Why don't you put some of them up in your own home if you insist on virtue signalling? pic.twitter.com/jZQCIllCJo