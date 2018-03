«Après notre relation, il a essayé de me payer»

Karen McDougal a porté plainte, mardi, auprès d'un tribunal de Los Angeles, pour demander d'invalider la clause de confidentialité qu'elle a signée pour garder le silence sur sa «relation romantique» de 10 mois, en 2006 et 2007, avec le président républicain. Elle dit dans sa plainte avoir reçu 150 000 dollars pour son silence et affirme que la moitié a été reversée à son avocat qui était selon elle en collusion avec le camp Trump.

L'ancien mannequin a expliqué jeudi à CNN qu'elle avait eu une première relation sexuelle en 2006 avec Donald Trump, dans un hôtel de Los Angeles, peu de temps après que Melania, l'épouse de Donald, a donné naissance à leur fils Baron.

Former Playboy model Karen McDougal is alleging an affair more than a decade ago with Donald Trump. Fighting back tears, she says, "I'm really sorry for that. I know it's a wrong thing to do." https://t.co/4pCFn3gYhshttps://t.co/Lp547aGR9R– Anderson Cooper 360° (@AC360) 23 mars 2018

«Je ne suis pas ce genre de fille»

«Après notre relation intime, il a essayé de me payer. Et je ne savais pas quoi en penser», a raconté Mme McDougal à CNN. «Je l'ai regardé et je lui ai dit, je ne suis pas comme ça, je ne suis pas ce genre de fille», a ajouté l'ancienne Playmate, qui dit que cet épisode l'avait rendue «très triste». «Cela m'a fait mal», a-t-elle raconté, précisant avoir pleuré à l'arrière de la voiture qui l'avait ramenée chez elle après cela.

Malgré cet incident, le magnat et elle ont ensuite passé «beaucoup de temps ensemble». «C'était une vraie relation. Il y avait des sentiments entre nous deux», a-t-elle affirmé, précisant s'être sentie «coupable» vis-à-vis de l'épouse de Donald Trump.

Depuis que cette liaison a été révélée dans la presse, Mme McDougall dit faire l'objet de pressions et menaces pour ne pas parler aux journalistes tandis que l'équipe légale de Trump ne cesse de distiller des informations la dénigrant pour la décrédibiliser. Son cas fait écho à celui de Stormy Daniels, l'actrice porno qui soutient elle aussi avoir eu une liaison secrète avec le président américain entre 2006 et 2007, et qui a porté plainte pour annuler un accord de confidentialité.

(L'essentiel/afp)