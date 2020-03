Gobert testé positif, la NBA suspend sa saison

Coup de tonnerre aux États-Unis! Alors que Donald Trump était en train d'annoncer des mesures drastiques pour éviter la propagation sur le territoire américain, le pivot français des Utah Jazz Rudy Gobert a été testé positif au coronavirus, mercredi soir.

Immédiatement par la suite, la NBA a annoncé qu'elle suspendait tous les matches de la saison: «La NBA suspend le reste des matches prévus au calendrier jusqu'à nouvel ordre. Un joueur des Utah Jazz a préalablement été testé positif pour le Covid-19. Le match de ce (mercredi) soir à Oklahoma City a été annulé. Le joueur touché n'était pas dans la salle».

La rencontre entre Utah et Oklahoma City avait au préalable était reportée en dernière minute, les joueurs étant confinés dans les vestiaires...

Developing Story: OKC Thunder/Utah Jazz players walk out of arena before the game begins. Illnesses before the game caused a delay. They’re waiting on the NBA to issue further instruction.



