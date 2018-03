Présidentielle: duel de journalistes-​​chanteurs

Chanteurs et ex-journalistes tous les deux, Fabricio et Carlos partagent aussi le même nom de famille, Alvarado, mais la ressemblance des candidats, sans lien de parenté, à la présidence du Costa Rica s'arrête là: l'un est ultraconservateur, l'autre de centre gauche. Look de gendre idéal, polo et cheveux plaqués sur le côté, Fabricio Alvarado, issu d'une famille de classe moyenne, semble à 43 ans avoir déjà eu plusieurs vies. Après une carrière de reporter et présentateur à la télévision durant une dizaine d'années, il démissionne pour se consacrer à la musique chrétienne et devenir prêtre évangéliste.

Repéré par le parti Restauration nationale (RN, évangéliste), il devient sous cette étiquette le seul député RN de l'actuelle législature, puis leur candidat à la présidentielle. Il renonce à son siège en février pour faire campagne avec un discours anticorruption. Il fait un bond dans les sondages grâce à une prise de position très ferme contre l'union de personnes de même sexe, pour finalement arriver en tête au soir du premier tour. Marié et père de deux petites filles, Fabricio n'a pas de diplôme (il n'a pas fini ses études de communication), ni une grande expérience dans la politique. En revanche, depuis qu'il a appris à jouer de la guitare enfant, la musique a toujours été au centre de sa vie.

«C'est là où j'ai renoncé au journalisme»

En face, Carlos Alvarado, est à 38 ans, un passionné de littérature qui a déjà publié trois romans et également un fan de rock. Ancien ministre du Travail et des Affaires sociales de l'actuel gouvernement, le candidat du Parti action citoyenne (PAC, centre gauche), la formation au pouvoir, est également diplômé en journalisme et en sciences politiques. C'est durant ses études universitaires qu'il développe son goût pour la musique en intégrant un groupe de rock progressif, appelé Dramatika.

Il décide d'abandonner le journalisme après avoir interviewé dans un quartier pauvre une femme dont le fils, qui avait des problèmes psychologiques, venait d'être tué, raconte-t-il dans un entretien à la chaîne Teletica.«Je me souviens avoir vu pleurer cette femme avec tellement d'impuissance et j'étais en train de capter ce moment d'injustice. J'allais le partager avec beaucoup de gens, mais je ne pouvais rien faire à cette inégalité. C'est là où j'ai renoncé au journalisme, car j'ai compris qu'il fallait s'engager pour changer les choses», confie-t-il. Voix grave et phrasé posé, Carlos s'est distingué durant la campagne par ses appels au rassemblement, regroupant autour de sa candidature d'autres formations politiques. Il s'est marié avec sa fiancé du lycée, avec qui il a un fils.

(L'essentiel/afp)