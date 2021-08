La Chine s’oppose à une nouvelle enquête de l’OMS

La Chine a rejeté ce vendredi l’appel de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) à une nouvelle enquête sur son territoire pour rechercher les origines du Covid-19, exhortant à une approche «scientifique» et non «politique».

«Nous sommes opposés à la politisation de la recherche des origines (...) et à l’abandon du rapport conjoint» Chine-OMS publié après la visite d’experts internationaux en janvier à Wuhan, a indiqué Ma Zhaoxu, vice-ministre des Affaires étrangères. «Nous soutenons une recherche basée sur la science.»

Fin juillet déjà, Pékin avait dénoncé «l’arrogance» et «le manque de respect» de l’OMS face à sa volonté de poursuivre son enquête sur les origines du virus.

