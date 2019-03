Trump nargue Clinton, elle réplique avec un GIF culte

Donald Trump est-il nostalgique de l'époque où Hillary Clinton et lui-même se bombardaient de gentillesses sur Twitter? Une chose est sûre: le président américain n'a pas résisté à la tentation de narguer son ancienne adversaire, après que celle-ci eut annoncé qu'elle ne tenterait pas sa chance lors de la prochaine élection.

«Hillary Clinton (la malhonnête) confirme qu'elle ne se présentera pas en 2020 (...) Ooh, zut, est-ce que cela veut dire que je ne pourrai pas être de nouveau opposé à elle? Elle va cruellement nous manquer!», a ricané Trump sur le réseau social.

"(Crooked) Hillary Clinton confirms she will not run in 2020, rules out a third bid for White House." Aw-shucks, does that mean I won't get to run against her again? She will be sorely missed!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 mars 2019

La réplique de la démocrate ne s'est pas fait attendre, relève le Huffington Post. Environ 40 minutes plus tard, Hillary Clinton a publié un GIF tiré du film «Lolita malgré moi». On y voit le personnage principal, la machiavélique Regina George, sortir sa fameuse réplique: «Pourquoi es-tu obsédé par moi?» Une réponse qui a fait le bonheur des fans de la démocrate, bien qu'extrêmement déçus qu'elle ne se lance pas dans la course à la Maison-Blanche.

Lors de la campagne présidentielle de 2016, les deux rivaux s'étaient régulièrement échangé des amabilités. Par exemple, le jour où Barack Obama avait officiellement annoncé son soutien à Hillary Clinton, Donald Trump s'était fendu d'une réaction sarcastique, estimant que le démocrate voulait «quatre ans de plus d'Obama». Réponse cinglante de Clinton: «Supprime ton compte.»

L'année dernière, lors d'une conférence à New York, la candidate malheureuse de 2016 avait plaisanté sur l'«obsession» que Donald Trump et la chaîne Fox News semblent lui vouer. «Est-ce qu'ils pensent que j'ai été élue? Ils essaient toujours de me destituer, alors il faudrait que quelqu'un leur explique que cela ne s'applique pas à une citoyenne privée», avait-elle ironisé.

