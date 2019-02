Les forces kurdes veulent évacuer les civils

Les forces arabo-kurdes engagées dans l'est syrien contre le groupe État islamique (EI) négocient la sortie des civils de l'ultime réduit jihadiste, a indiqué jeudi, la coalition internationale emmenée par Washington. Des centaines de personnes ont pu quitter mercredi la poche encore tenue par l'EI dans le village de Baghouz, mais un «nombre important» de civils sont toujours dans le secteur, mettent en garde les Forces démocratiques syriennes (FDS).

«Les forces de la coalition, notamment américaines, continuent de soutenir les FDS alors qu'elles négocient la libération de civils innocents», a indiqué un porte-parole de la coalition internationale, Sean Ryan. Sans évoquer le sort qui attend les jihadistes, il a pointé du doigt leur «défaite inévitable» à Baghouz. L'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH) a fait état mercredi de négociations en cours entre les FDS et l'EI pour obtenir une capitulation des jihadistes retranchés, évoquant un possible «accord aux contours encore vagues».

À Baghouz, l'EI ne tient plus que quelques pâtés de maisons. Les irréductibles du «califat» sont retranchés dans des tunnels, au milieu d'un océan de mines enfouies pour entraver l'avancée des FDS. «Il existe encore un nombre important de civils à l'intérieur de la poche jihadiste, en plus des combattants», a indiqué mercredi un porte-parole des FDS, Adnane Afrine, disant s'attendre à de nouvelles évacuations dans les prochains jours. Par le passé, il avait expliqué que ces civils sont principalement les proches de l'EI, les femmes et les enfants des jihadistes.

(L'essentiel/afp)