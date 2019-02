Deux manchots Adélie sont nés à Guadalajara

Pour parvenir à ces naissances spectaculaires, il a fallu recréer des conditions climatiques proches de l'Antarctique, seul endroit où l'on trouve l'espèce Pygoscelis adeliae: température négative, des bassins d'eau salée, de la neige véritable et une illumination solaire similaire à celle du continent le plus austral.

Le zoo de Guadalajara «est le seul» du continent à être parvenu à les faire se reproduire en captivité, s'est félicité Luis Soto, vétérinaire en charge de ces animaux. Les deux manchots, nés fin décembre, ont fait leur première apparition publique en début de semaine à la grande joie des visiteurs. D'ici huit à dix semaines, un examen sera réalisé pour déterminer leur sexe et les responsables du zoo s'attacheront alors à leur donner un nom.

Leurs parents, Blanquita et Pippin, avaient rejoint ce zoo en 2015, en provenance du Japon. Le premier manchot, né le 24 décembre 2018, pesait 3 kilos à la naissance, contre 1,96 kg pour le second, né deux jours plus tard. En 2018, trois autres manchots de cette espèce avaient vu le jour dans ce même zoo. Le manchot Adélie mesure au maximum 80 centimètres et se distingue par ses yeux cerclés de blanc.

(L'essentiel/afp)