Une «russophobie» pire que dans la Guerre froide?

«Ce cap vers la russophobie est en effet sans précédent. On n'a jamais vu ça lors de la Guerre froide», a déclaré M. Lavrov, qui s'est rendu jeudi et vendredi en visite à New York. «À cette époque-là, il y avait des règles quelconques, des convenances (...). Mais maintenant, toutes les convenances ont été rejetées», a-t-il estimé. Le chef de la diplomatie russe a fustigé des «tentatives de punir la Russie par tous les moyens possibles», notamment par des sanctions «absurdes et sans fondement» ou par un «recours aux sujets sportifs».

La Russie est frappée depuis 2014 par de lourdes sanctions occidentales, notamment américaines, en raison de l'annexion de la péninsule ukrainienne de Crimée et du conflit armé dans l'Est ukrainien, où Kiev et l'Occident accusent Moscou de soutenir militairement les rebelles prorusses. Les autorités russes rejettent ces accusations.

Respecter les «lignes rouges»

La Russie est également engluée dans un scandale de dopage qui a débouché sur l'exclusion de ses athlètes des JO-2016 de Rio et des Mondiaux-2017 d'athlétisme à Londres. Le Comité international olympique (CIO) a aussi suspendu la Russie des JO-2018 le mois prochain à Pyeongchang. Les sportifs russes «propres» seront cependant autorisés à y participer sous le drapeau olympique.

«Il y a de nombreux faits qui témoignent qu'à part des cas réels de dopage de nos sportifs (...), il existe une campagne tout à fait orchestrée» visant la Russie, a assuré M. Lavrov. «La Russie a ses "lignes rouges". Et je pense que les hommes politiques sérieux en Occident comprennent qu'il faut respecter ces "lignes rouges", comme on le faisait à l'époque de la Guerre froide», a-t-il souligné.

(L'essentiel/AFP)