Un SMS de Macron fuite, l’Élysée fulmine

Les relations entre la France et l’Australie, extrêmement tendues depuis la rupture d’un contrat militaire à 56 milliards de dollars, ne sont pas près de s’améliorer. Ce nouvel épisode dans la crise diplomatique qui divise les deux pays a commencé lundi. En marge du G20, Emmanuel Macron a déclaré à un journaliste australien qu’il «savait» que le Premier ministre Scott Morrison lui avait menti dans l’affaire des sous-marins. «J’ai beaucoup de respect pour votre pays et beaucoup de respect et d’amitié pour votre peuple. Quand on a du respect, on doit être deux et se conduire conformément à ces valeurs», a ajouté le chef d’État. «J’ai les épaules larges, je peux gérer ça», a répondu dans la foulée l’intéressé.

À la suite de cela, une fuite aussi rare que spectaculaire a été diffusée par les médias australiens: il s’agit d’un SMS qu’Emmanuel Macron aurait envoyé à Scott Morrison deux jours avant la dénonciation officielle de l’accord militaire entre la France et l’Australie. «Dois-je m’attendre à de bonnes ou mauvaises nouvelles pour nos ambitions communes en matière de sous-marins?» aurait demandé le résident de l’Élysée à son interlocuteur. Selon le Daily Telegraph, ce SMS démontre qu’Emmanuel Macron avait des doutes quant à la faisabilité du contrat, avant même que celui-ci ne soit dénoncé.

Du côté de l’Élysée, l’exaspération se fait sentir. «La confiance est totalement brisée», confie au Parisien un proche du président. «Divulguer le SMS d’un échange entre chefs d’État ou de gouvernement, c’est une méthode assez inélégante et particulière. Cela n’est pas de nature à améliorer les relations entre la France et l’Australie», estime-t-on dans l’entourage de Macron. Selon l’Élysée, ce SMS tendrait plutôt à prouver que le président «ne savait pas où en étaient les discussions». Interrogé par les médias australiens, Scott Morrison n’a ni démenti, ni confirmé l’authenticité de ce message.

(L'essentiel/joc)