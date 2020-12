«Elle était terrifiée et avait peur pour sa vie»

Qu’est-il arrivé à Alexis Sharkey? Le corps dénudé de cette jeune femme de 26 ans a été retrouvé par une équipe d’éboueurs, samedi, au bord d’une route à Houston (Texas), rapporte ABC13. Influenceuse sur Instagram, l’Américaine devait rejoindre des amis vendredi soir pour regarder des films, mais elle est restée injoignable, ce qui ne lui ressemblait pas. «Elle est enchaînée à son téléphone portable. C’est une reine des réseaux sociaux. Elle travaille avec son téléphone», explique Tanya, une amie d’Alexia.

Samedi matin, les amis et la famille de la jeune femme ont commencé à sérieusement s’inquiéter. Alertée par son beau-fils, la mère d’Alexis a lancé un appel désespéré sur Facebook. «Personne n’a eu de ses nouvelles depuis plus de 24 heures et la police est alertée. Elle vit à Houston depuis janvier, et c’est là qu’elle a été vue pour la dernière fois», s’inquiétait Stacey. Dimanche soir, la mère de la jeune femme a publié un nouveau post annonçant le décès de sa fille. «C’est avec le cœur profondément brisé que Mike et moi voulons vous faire savoir que le corps de Lexi a été retrouvé», a-t-elle notamment écrit. Le cadavre de la jeune femme a été retrouvé à quelques kilomètres de son domicile.

Selon Tanya, l’influenceuse et son mari, Tom, avaient emménagé à Houston au début de l’année. Mais leur relation traversait une mauvaise passe. «Récemment, elle s’était confiée à nous et une demande de divorce était en cours. Elle était très pudique et ne partageait pas grand-chose sur ce qui se passait chez elle», explique la jeune femme à KHOU 11. De son côté, le mari d’Alexis lui a rendu un vibrant hommage sur les réseaux sociaux. «Mon monde! Mon tout! Je suis tellement perdu en ce moment! Ma seule et unique!» a-t-il notamment écrit.

Pour l’entourage d’Alexis, aucun doute: elle a été tuée. «Quelle que soit la personne qui a fait ça, nous allons la trouver. Nous allons faire tout ce qu’il faut. (…) La jeter comme ça sur le bord de la route, nue, comme une poubelle. Je ne comprends pas. Personne ne s’en tire comme ça. Personne», s’emporte Tanya. «Oui, je pense qu’elle a été assassinée. C’est ce que mon instinct de maman me dit. C’est un acte criminel, assurément. Rien ne me fait penser qu’il s’agit d’un accident», abonde Stacey.

Des amies de la défunte ont raconté à KTRK-TV que, lors d’un voyage en octobre, Alexis leur avait confié craindre pour sa sécurité. «Elle s’est confiée à moi cette nuit-là. Elle était terrifiée. Cette fille avait peur pour sa vie», assure une proche souhaitant rester anonyme. Pour l’heure, les causes de la mort d’Alexis n’ont pas encore été établies.

(L'essentiel/joc)