Jeff Bezos, cap sur l'espace après son empire sur Terre

De quoi rêve-t-on lorsqu'on est l'homme le plus riche de la Terre et que l'on a dirigé l'une des entreprises les plus puissantes et décriées du globe? De changer d'échelle. À 57 ans, Jeff Bezos s'apprête à quitter mardi les confins de la planète bleue pendant onze minutes à bord du vaisseau New Shepard de sa société fondée en 2000, Blue Origin. Ce voyage express à plus de 100 km du sol doit avoir lieu deux semaines seulement après son départ de la direction générale d'Amazon au profit d'Andy Jassy.

Il sera accompagné mardi par son frère Mark, par la future astronaute la plus âgée de l'histoire à 82 ans, Wally Funk, et par celui qui va devenir le plus jeune voyageur de l'espace de l'histoire à 18 ans, Oliver Daemen. La tête dans les étoiles mais les pieds sur Terre, Jeffrey Preston Bezos, également propriétaire du quotidien Washington Post, va rester impliqué dans le groupe Amazon au sein duquel il détient environ 10% des parts en étant président exécutif du conseil d'administration. Avec une fortune estimée à 210 milliards de dollars par Forbes, Jeff Bezos s'est maintenu depuis des années dans le cénacle des plus fortunés malgré son coûteux divorce en 2019 avec MacKenzie Scott, épousée 25 ans plus tôt et avec laquelle il a eu quatre enfants.

Fasciné par Internet, il a lancé Amazon.com en 1994 après des études en Floride, puis à la prestigieuse université de Princeton, suivies de plusieurs années à Wall Street. La startup, fondée avec l'aide financière de ses parents, n'était alors qu'un vendeur de livres sur Internet, aux finances souvent dans le rouge. C'est aujourd'hui un géant tentaculaire incontournable, qui domine le commerce électronique, l'informatique à distance ou les assistants vocaux connectés, et dont on aperçoit le logo, une flèche jaune en forme de sourire sous le nom de l'entreprise, sur les cartons de livraison dans la plupart des métropoles du monde.

(L'essentiel/afp)