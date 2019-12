Les incendies ont dégoûté Sydney des feux d'artifice

Plus de 3,6 millions d'euros. C'est le budget de l'édition 2020 du feu d'artifice qui illuminera la baie de Sydney, mardi soir. Mais cette année, l'événement aura un arrière-goût de fumée prononcé après que 3 millions d'hectares ont été détruits par les feux de brousse depuis septembre (lire encadré).

Encore une centaine de foyers actifs à travers toute l'île

En trois mois, l'équivalent de la superficie de la Belgique a été détruit par des incendies en Australie, entraînant des dégâts irréversibles, notamment sur la faune. C'est dans l'État de Victoria, au sud-est de Melbourne, qu'ils sont les plus violents en ce début d'été austral. Alors que les températures dépassent les 40 degrés et que la région est balayée par de forts vents, quelque 30 000 habitants et vacanciers ont été sommés d'évacuer. Depuis septembre, huit personnes ont trouvé la mort dans les incendies.

C'est dans ce contexte qu'une pétition lancée sur le site Change.org a rassemblé 260 000 signatures. Elle demandait l'annulation du spectacle pyrotechnique et l'utilisation des fonds en faveur des pompiers volontaires et des agriculteurs souffrant d'une sécheresse exceptionnelle.

Préparatifs déjà très avancés

En outre, certains citadins seraient déjà «traumatisés» par les fumées toxiques qui affectent la métropole de 5,2 millions d'habitants. Des incendies brûlent au nord, au sud et à l'ouest de l'agglomération depuis des semaines, les plus proches faisant rage à seulement 130 km de la ville.

La municipalité de Sydney a exclu de renoncer au feu ­d'artifice, expliquant qu'une annulation présenterait «peu d'in­térêt pratique pour les communautés touchées», alors que les préparatifs sont déjà très avancés. Un porte-parole a en outre souligné l'importance de l'événement, qui attire chaque année des dizaines de milliers de touristes.

