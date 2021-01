«En seulement quelques secondes, tout s'est envolé»

This is 6 miles south of #Fultondale. Video from my sister.



She said she saw a lot of lightning, heard wind and heavy rain. @NWSBirmingham pic.twitter.com/P6GGp0mSma — Ashley Gann (@gannweather) January 26, 2021

Cette tornade qui a frappé la ville de Fultondale, dans le comté de Jefferson, tard lundi, a causé «des dégâts significatifs», a indiqué le National Weather Service (NWS, l'organisme météorologique américain) sur Twitter. Une personne est morte et au moins cinq autres ont été hospitalisées avec des blessures sérieuses, a annoncé le chef de la police de Fultondale, D.P Smith, au site local d'informations AL.com.

Selon lui, la victime serait décédée après qu'un arbre est tombé sur sa maison. Le médecin légiste du comté de Jefferson, Bill Yates, a confirmé ce décès à CNN, ajoutant que les dégâts étaient «considérables».

My friend Jason Williams lost his home in Fultondale tonight. They heard the warning and got into their safe place. The family is fine, but the pets didn’t survive pic.twitter.com/mwsQCrLbWE — James Spann (@spann) January 26, 2021

Sur les réseaux sociaux, des photos montrent maisons et bâtiments en ruines, épaves de voitures, routes coupées... «On dirait qu'une bombe a explosé», a raconté à AL.com Sam Moerbe, le fils du pasteur local âgé de 18 ans.

«Le toit s'est envolé, et les murs aussi. En quelques secondes, tout est parti», a raconté au même média Janice Hamilton, une habitante de Fultondale, en expliquant qu'elle se trouvait dans son lit à ce moment-là. Le responsable des pompiers de Fultondale, Justin McKenzie, a lui aussi fait état à la chaîne de télévision locale ABC 33/40 de «plusieurs maisons» endommagées, «plusieurs blessures», ainsi que de «personnes prises au piège». «Nous avons encore des gens coincés dans des maisons», a confirmé le maire Larry Holcomb au New York Times.

Des renforts de pompiers venus des environs devaient être envoyés pour aider aux recherches, alors que l'alerte à la tornade émise par le NWS restait en vigueur mardi sur de nombreux comtés de l'Alabama.

Video of tornado producing storm moving north of Birmingham from my back deck. @JerryWVTM13 @WVTM13 pic.twitter.com/3hNS53EubZ — RichardJacks (@RichardLJacks) January 26, 2021

(L'essentiel/afp)