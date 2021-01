Non, Chuck Norris n'était pas parmi les émeutiers

Mais que faisait donc Chuck Norris parmi les manifestants pro-Trump, le 6 janvier, devant le Capitole? De nombreux internautes se sont posé la question après avoir vu passer sur les réseaux sociaux des photos troublantes. Les clichés en question montraient un homme ressemblant fortement au célèbre acteur poser avec des supporters de Donald Trump. La rumeur se faisant insistante, l’agent du comédien a été contraint de remettre l’église au milieu du village: non, Chuck Norris n’était pas au Capitole ce jour-là.

«Chuck se trouve toujours dans son ranch au Texas, où il est avec sa famille», a fait savoir Erik Kritzer, jugeant bon de préciser que «Chuck est bien plus beau que l’homme sur la photo», écrit le «Daily Mail». L’acteur de 80 ans s’est lui-même fendu d’un message sur sa page Facebook, mardi: «Ce n’était pas moi et je n’étais pas là. Laissez-moi être clair: il n’y a pas de place pour la violence, quelle qu’elle soit, dans notre société», a notamment écrit le comédien, fervent supporter du parti républicain et des armes à feu.

Spécialiste des arts martiaux et star de la série «Walker Texas Ranger», Chuck Norris véhicule l’image d’un dur à cuire que rien n’arrête. Son invincibilité imaginaire inspire d’ailleurs régulièrement des mèmes hilarants et des phrases improbables qui font le bonheur des réseaux sociaux. «Chuck Norris n’allume pas la douche, il la fixe jusqu’à ce qu’elle se mette à pleurer» ou «Chuck Norris a donné une fois un coup de pied à la Terre, et depuis, elle n’arrête plus de tourner», en sont des exemples.

(L'essentiel/joc)