Les «copains» de Trump le supplient de les gracier

À l’approche de la fin de son mandat, Donald Trump refuse toujours de reconnaître sa défaite et s’enfonce toujours plus dans le déni. Mais pour certains de ses alliés – de proches associés parmi lesquels des criminels notoires – l’horloge tourne. De leur cellule, ils redoublent d’efforts pour soutirer au «commandant en chef» les dernières reliques de son pouvoir: une grâce présidentielle. Depuis l’annonce de la défaite de Donald Trump, la Maison-Blanche croule sous les appels et les e-mails de personnes cherchant à bénéficier de la clémence du président.

Captivé par ces dossiers

L’équipe du républicain est tellement submergée par les demandes de grâce ou de commutation de peine qu’un tableau a été créé pour garder une trace de chacune d’entre elles. Malgré son refus de s’avouer vaincu, Donald Trump est bien obligé de s’intéresser à ces dossiers. C’est d’ailleurs, selon CNN, le seul sujet en lien avec la fin de son mandat qui semble l’enthousiasmer. Il examine volontiers les résumés de cas qui lui sont soumis et sonde son réseau d’associés pour déterminer qui bénéficiera ou non de son pardon. «C’est devenu fou. Il y a beaucoup d’agitation», confie une source provenant de la Maison-Blanche.

Le président sortant ne semblant pas enclin à utiliser le système de pardon du ministère de la Justice, les demandeurs s’adressent directement à la Maison-Blanche. Ils appellent ou écrivent à Jared Kushner, au chef de cabinet Mark Meadows ou au conseiller de la Maison-Blanche Pat Cipollone. Ou alors, ils tentent de contacter Donald Trump lui-même. Dans l’aile ouest, c’est une véritable cacophonie: «Tout le monde suppose qu’il n’y a pas de procédure officielle et qu’il faut s’adresser directement à l’administration. Chacun espère avoir un ami d’un ami d’un ami d’un cousin qui fera lire leur e-mail à qui de droit», explique la source.

Grâce «préventive» pour… lui et sa famille

Le président sortant a déjà distribué grâces ou réductions de peine à des alliés politiques, comme son ancien conseiller de campagne Roger Stone, ou à ses partisans de la première heure, comme l’ex-shérif controversé de l’Arizona Joe Arpaio et le militant républicain Dinesh D’Souza. Fin novembre, il a gracié son ancien conseiller à la Sécurité nationale, Michael Flynn, mis en cause dans le cadre de l’enquête russe et qui avait plaidé coupable d’avoir menti au FBI.

Selon le New York Times, le républicain envisage d’accorder une grâce préventive à ses enfants, à son gendre Jared Kushner et à son avocat personnel Rudy Giuliani. Il aurait aussi évoqué l’éventualité de se gracier lui-même de crimes pour lesquels il pourrait être poursuivi en relation avec son mandat.

(L'essentiel/joc)