Twitter évoque déjà la troisième guerre mondiale

7h53 Twitter évoque la troisième guerre mondiale

Parmi les hashtags les plus tweetés dans le monde ce vendredi matin figurent notamment «WWIII», avec 362 000 tweets et «World War 3», avec 1,22 millions de tweets, pour troisième guerre mondiale, après la mort du général iranien, dont le pays est soutenu par la Russie. On n'en est pas encore là, toutefois.

7h50 «Un bâton de dynamite dans la poudrière»

L'ancien vice-Président américain Joe Biden, candidat à la Maison Blanche, a réagi sur Twitter. Selon lui, si «aucun américain ne pleure la mort de Soleimani, qui méritait d'être jugé pour ses crimes contre les troupes américaines et des milliers d'innocents dans la région en soutenant le terrorisme et le chaos (...), cette action» ne va pas stopper les attaques de l'Iran. Au contraire, «le président Trump vient de jeter un bâton de dynamite dans une poudrière et il doit une explication au peuple américain sur sa stratégie pour assurer la sécurité de nos troupes et du personnel de notre ambassade».

My statement on the killing of Qassem Soleimani. pic.twitter.com/4Q9tlLAYFB — Joe Biden (@JoeBiden) January 3, 2020

7h40 L'Iran et les «nations libres de la région» vengeront la mort de Soleimani

L'Iran et les «nations libres de la région» se vengeront des Etats-Unis, a promis le président iranien Hassan Rohani. «Il n'y a aucun doute sur le fait que la grande nation d'Iran et les autres nations libres de la région prendront leur revanche sur l'Amérique criminelle pour cet horrible meurtre», a déclaré M. Rohani dans un communiqué publié sur le site du gouvernement.

7h35 Des manifestants anti-pouvoir exultent à Bagdad

Des dizaines d'Irakiens qui conspuent depuis plus de trois mois le pouvoir à Bagdad et son parrain iranien chantent et dansent vendredi matin sur la place Tahrir de la capitale irakienne, a constaté un photographe de l'AFP.

«Qassem Soleimani, la victoire divine est arrivée», scandaient ces manifestants. «C'est Dieu qui a vengé le sang des martyrs», a affirmé à l'AFP un protestataire, alors que la révolte a été marquée par près de 460 morts et 25 000 blessés.

7h31 «Terrorisme d'État américain»

L'Iran a convoqué vendredi un responsable de l'ambassade de Suisse, qui représente les intérêts américains à Téhéran en l'absence de relations diplomatiques entre les deux pays. Il a été dit à ce diplomate que «l'assassinat du général Soleimani» était un «exemple flagrant du terrorisme d'État américain, et que le régime américain était pleinement responsable de ses conséquences», a affirmé sur Twitter le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Abbas Moussavi. Le ministre Mohammad Javad Zarif avait lui évoqué plus tôt sur Twitter une «escalade extrêmement dangereuse et imprudente».

7h30 Les restes du convoi où se trouvait le général

Les Gardiens de la révolution iraniens ont confirmé «que le glorieux commandeur de l'Islam, Haj Qassem Soleimani, au terme d'une vie de servitude, est mort en martyr dans une attaque de l'Amérique contre l'aéroport de Bagdad ce matin» dans une déclaration lue à la télévision d'État iranienne.

Le raid américain a visé un convoi de véhicules dans l'enceinte de l'aéroport de Bagdad et a tué en tout au moins neuf personnes.

7h20 Le guide suprême iranien crie «vengeance»

Le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, s'est engagé vendredi à «venger» la mort du général Qassem Soleimani et décrété un deuil national de trois jours dans son pays.

«Le martyre est la récompense de son inlassable travail durant toutes ces années. Si Dieu le veut, son œuvre et son chemin ne s'arrêteront pas là, et une vengeance implacable attend les criminels qui ont empli leurs mains de son sang et de celui des autres martyrs», a dit l'ayatollah Khamenei sur son compte Twitter en farsi.

7h15 Pompeo publie une vidéo d'Irakiens «dansant dans la rue»

Le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo a publié vendredi sur Twitter une vidéo montrant ce qu'il présente comme des Irakiens «dansant dans la rue» pour célébrer la mort du général iranien Qassem Soleimani.

Iraqis — Iraqis — dancing in the street for freedom; thankful that General Soleimani is no more. pic.twitter.com/huFcae3ap4 — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 3, 2020

«Des Irakiens - des Irakiens - dansant dans la rue pour la liberté; reconnaissants que le général Soleimani ne soit plus», a tweeté Mike Pompeo pour accompagner une vidéo montrant une foule courant le long d'une route en brandissant des drapeaux et des banderoles, sans qu'il soit possible ni de la dater ni d'en confirmer le lieu.

7h10 Le Congrès américain n'a pas été notifié avant le raid

Le chef démocrate de la commission des Affaires étrangères de la Chambre des représentants a déploré jeudi soir que Donald Trump n'ait pas notifié le Congrès américain du raid mené en Irak contre le général iranien Qassem Soleimani.

«Cette frappe a eu lieu sans notification ni consultation avec le Congrès», a écrit dans un communiqué Eliot Engel. «Mener une action de cette gravité sans impliquer le Congrès soulève de graves problèmes légaux et constitue un affront aux pouvoirs du Congrès», a poursuivi l'élu de New York.

7h07 Les réactions iraniennes

La mort du puissant général iranien Qassem Soleimani dans un raid américain à Bagdad, sur ordre du président Donald Trump, est une «escalade extrêmement dangereuse et imprudente», a prévenu vendredi sur Twitter le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif.

«Soleimani a rejoint nos frères martyrs mais notre revanche sur l'Amérique sera terrible», a pour sa part réagi, également sur Twitter, Mohsen Rezai, un ancien chef des Gardiens de la révolution, l'armée idéologique de la République islamique.

«Une réunion extraordinaire du conseil suprême de sécurité nationale aura lieu d'ici quelques heures pour examiner l'attaque meurtrière sur le véhicule du général Soleimani à Bagdad, qui a conduit à son martyr», a en outre annoncé le porte-parole de cette plus haute instance sécuritaire en Iran, Keyvan Koshravi, cité par l'agence Isna.

7h05 «Si vous en voulez plus, vous en aurez plus»

«J'apprécie l'action courageuse du président Donald Trump contre l'agression iranienne», a salué sur Twitter l'influent sénateur républicain Lindsey Graham, proche allié du président.

To the Iranian government: If you want to stay in the oil business leave America and our allies alone and stop being the largest state sponsor of terrorism in the world. — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) January 3, 2020

«Au gouvernement iranien: si vous en voulez plus, vous en aurez plus», a-t-il menacé, avant d'ajouter: «Si l'agression iranienne se poursuit et que je travaillais dans une raffinerie iranienne de pétrole, je songerais à une reconversion.»

7h02 Le pétrole bondit de plus de 4%

Les cours du pétrole ont bondi de plus de 4%, vendredi en Asie, après l'annonce de la mort à Bagdad du général iranien Qassem Soleimani dans un raid attribué par les pro-Iran aux États-Unis.

Le baril de «light sweet crude» (WTI), référence américaine du brut, pour livraison en février, a pris 4,3% à 63,84 dollars, dans les échanges électroniques. Le Brent, référence européenne, pour mars, a gagné 4,4% à 69,16 dollars.

7h Trump tweete un drapeau américain

Le président des États-Unis a tweeté l'image d'un drapeau américain, sans le moindre commentaire, peu après l'annonce de la mort du général iranien Qassem Soleimani à Bagdad.

La Maison Blanche n'avait pas réagi jeudi soir (dans la nuit de jeudi à vendredi, heure de Luxembourg) à la mort de Qassem Soleimani, dans un raid attribué par les pro-Iran aux États-Unis. Les Gardiens de la révolution ont de leur côté confirmé sa mort à Bagdad.

6h58 Donald Trump fait tuer un général iranien

Le puissant général iranien Qassem Soleimani, en charge des affaires irakiennes au sein de l'armée idéologique d'Iran, a été tué dans le bombardement de l'aéroport de Bagdad. Tout comme le numéro deux du Hachd al-Chaab.

(L'essentiel)