La Russie invitée à s'expliquer sur le MH17

Les ministres des Affaires étrangères du G7 ont appelé dimanche la Russie à «rendre compte de son rôle» et à «coopérer pleinement au processus pour établir la vérité et obtenir justice pour les victimes du vol MH17», abattu par un missile au-dessus de l'Ukraine en 2014. Dans une déclaration à l'occasion de l'anniversaire de l'écrasement du vol de la Malaysia Airlines le 17 juillet 2014, les ministres jugent «convaincantes, significatives et profondément troublantes», les conclusions de l'équipe commune d'enquête «quant au rôle de la Russie dans l'écrasement du vol MH17».

Les enquêteurs internationaux ont conclu que le missile Bouk qui a abattu l'avion de Malaysia Airlines provenait de la 53e brigade anti-aérienne russe basée à Koursk. La Russie a catégoriquement démenti. «Nous sommes unis dans notre soutien à l'Australie et aux Pays-Bas, qui demandent à la Russie de rendre compte de son rôle dans cet incident et de coopérer pleinement au processus pour établir la vérité et obtenir justice pour les victimes du vol MH17 et leurs proches», soulignent les ministres dans un communiqué.

Les Pays-Bas et l'Australie, dont de nombreux ressortissants figurent parmi les 298 victimes, jugent la Russie responsable du déploiement du missile et donc de la mort de leurs concitoyens. La publication de la déclaration intervient alors que le président Vladimir Poutine doit rencontrer dimanche le président français Emmanuel Macron et lundi le président américain Donald Trump.

