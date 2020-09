Démonstration de force de pro-​​Trump armés

Des centaines de partisans du président Donald Trump se sont rassemblés, lundi, pour une grande parade automobile destinée à soutenir leur idole et la police près de Portland, où les militants antiracistes se heurtent aux forces de l’ordre sans discontinuer depuis plus de cent jours. Des petits groupes d’hommes bardés d’équipement paramilitaire, souvent des militants en armes de groupuscules d’extrême droite, étaient présents dans la foule, composée majoritairement de familles et de personnes âgées.

Quelque 300 véhicules, parmi lesquels de nombreux pick-up, se sont ensuite élancés sur les routes autour d’Oregon City, à une cinquantaine de kilomètres de Portland, avant de se disperser.

Démonstration de force

Mais 150 à 200 personnes emmenées par des membres de Proud Boys, une milice nationaliste prônant la supériorité de la race blanche, ont décidé de poursuivre leur route jusqu’à la capitale de l’Oregon, Salem, pour une démonstration de force sur les marches du capitole local. La région de Portland a connu un regain de tension le 29 août lorsque Aaron Danielson, 39 ans, partisan d’un groupuscule nationaliste nommé Patriot Prayer, a été tué par balle dans la ville. Il venait de participer à un défilé automobile pro-Trump, similaire à celui de lundi et avait quitté le cortège pour pénétrer dans Portland avec d’autres camarades.

Un homme de 48 ans suspecté de ce meurtre, qui se proclamait «antifasciste» sur les réseaux sociaux, a été abattu cinq jours plus tard par la police qui était à sa recherche. Michael Reinoehl aurait tenté de s’enfuir et empoigné une arme à feu lorsqu’il a été tué.

Lundi, jour férié aux États-Unis, les organisateurs du rassemblement avaient souligné que le parcours ne s’approcherait pas de Portland, par souci de «sécurité». Des centaines de drapeaux américains flottaient sur la parade, avec souvent des bannières appelant à réélire Donald Trump le 3 novembre, le figurant parfois sous les traits de Rambo empoignant une mitrailleuse.

