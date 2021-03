Jeunes parents, et condamnés par un cancer

Adam Graveley et sa femme Caitlin sont en train de vivre une épreuve insoutenable. Installés à Perth (Australie-Occidentale), le Britannique de 38 ans et son épouse australienne d’un an son aînée ont appris, tour à tour, une terrible nouvelle. En novembre 2020, le médecin de Caitlin lui annonçait qu’elle était atteinte d’un cancer des intestins de stade 4. Et le 4 février dernier, Adam apprenait qu’il souffrait d’un cancer du pancréas de stade 4. Les deux trentenaires se retrouvent ainsi face à une inéluctable tragédie: leurs filles 2 ans et de 4 mois vont se retrouver orphelines.

En Angleterre, la famille d’Adam s’active pour soutenir au mieux le couple. «Nous espérons et prions chaque jour pour que le traitement qu’ils reçoivent fonctionne, et qu’ils aient des années devant eux plutôt que des mois», confie au Sun Emma, la sœur d’Adam. Caitlin a découvert qu’elle était gravement malade seulement quelques semaines après avoir donné naissance à son deuxième enfant. «Sa tumeur était assez grosse. Ils estiment qu’elle était présente dans son corps depuis plus d’un an et demi. Quand Caitlin était enceinte, elle a ressenti des crampes abdominales mais elle pensait que c’était lié à sa grossesse», explique Emma.

«Nous avons pensé que c’était juste un ulcère»

Les médecins ont pu extraire la tumeur, mais ont constaté que le cancer s’était propagé à son foie. Concernant Adam, quand il a commencé à souffrir de maux de ventre, ses proches ont pensé qu’il se faisait simplement du souci pour sa femme. «Nous nous sommes dit que c’était juste un ulcère à l’estomac ou son appendice», confie Emma. En réalité, le Britannique était atteint d’un cancer du pancréas qui avait commencé à se développer plus d’un an auparavant. «Son foie est couvert de lésions. Le cancer du pancréas est le pire que l’on puisse avoir, c’était tout simplement horrible», souffle sa sœur.

Caitlin et Adam subissent actuellement d’éprouvantes séances de chimiothérapie. La famille du Britannique a lancé une collecte de fonds dans l’espoir de pouvoir rejoindre le couple en Australie afin de l’aider dans cette épreuve.

(L'essentiel/joc)