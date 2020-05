Les deux fiancées se sont évaporées mystérieusement

La police de Caroline du Nord est intriguée par l’étrange disparition de deux jeunes femmes, introuvables depuis deux semaines. Stephanie Mayorga, 27 ans, et Paige Escalera, 25 ans, n’ont plus donné signe de vie depuis le 15 avril, selon un communiqué diffusé sur Facebook par le commissariat de Wilmington. La dernière fois que le couple a été vu, il quittait son appartement. Des images de vidéosurveillance montrent les Américaines monter dans une voiture grise et se diriger vers le nord, écrit People.

Stephanie et Paige étaient fiancées et venaient d’emménager ensemble. C’est leur colocataire qui a signalé leur disparition, après trois jours sans nouvelles des deux jeunes femmes. Ce qui inquiète les autorités, c’est que le couple a quitté la maison en laissant des affaires personnelles, comme le téléphone de Paige. Un geste laissant penser que le couple ne comptait pas s’absenter très longtemps. «Leur départ semblait tout à fait normal», explique Thomas Tilmon, capitaine de la police de Wilmington.

Les familles des deux jeunes femmes craignent le pire. «J’ai contacté les amis proches de Paige, et j’ai découvert qu’elle les avait tous bloqués sur les réseaux sociaux ces derniers temps. C’est normal que sa famille n’ait pas de nouvelles d’elle, mais pas pour ses amis», explique Stevie Jenkins, qui venait de renouer des liens fragiles avec sa sœur Paige: «Je suis désemparée».

De son côté, la police estime cette disparition suspecte, mais continue d’espérer une fin heureuse: «Nous enquêtons pour essayer de déterminer avec qui elles sont en contact et où elles sont allées. Nous travaillons sur toutes ces pistes pour essayer de les retrouver», assure Thomas Tilmon.

(L'essentiel)