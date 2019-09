Le cardinal Pell, 78 ans, fait un ultime appel

L'ex-secrétaire à l’Économie du Saint-Siège, âgé de 78 ans, avait été débouté le mois dernier par la Cour suprême de l’État de Victoria (sud) de l'appel contre sa condamnation en mars à six ans de prison pour l'agression de deux adolescents en 1996 et 1997 dans la cathédrale de Melbourne. L'affaire opposait un ancien enfant de chœur aujourd'hui trentenaire à M. Pell, un homme qui a participé à l'élection de deux papes, a été un des proches conseillers de François et même été impliqué dans la réponse de l’Église face aux scandales de pédophilie.

La deuxième victime du prélat est décédée en 2014 d'une overdose, sans jamais avoir fait état de l'agression. C'est par deux voix contre une que la Cour suprême de Victoria a rejeté en août l'appel du cardinal australien, qui a toujours clamé son innocence et est actuellement détenu. Rien ne permet d'affirmer que la Haute Cour d'Australie, qui est basée à Canberra, acceptera de se pencher sur l'affaire Pell. Il revient désormais aux plus hauts magistrats du pays d'en décider, dans un processus qui pourrait prendre plusieurs mois.

(L'essentiel/afp)