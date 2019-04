L'empereur du Japon Akihito a abdiqué

La dernière cérémonie d'abdication de l'empereur du Japon Akihito s'est déroulée ce mardi, à 10h, dans la plus belle salle du Palais impérial de Tokyo, «Matsu no Ma» (la salle de pin). Après un court discours du Premier ministre Shinzo Abe, le souverain a pris la parole. «J'ai accompli mon devoir d'empereur avec une grande confiance dans le peuple. J'espère sincèrement avec l'impératrice que l'ère Reiwa sera prospère. Je prie de tout mon cœur pour la paix et le bonheur des gens au Japon et dans le monde», a dit l'empereur, qui quitte son trône à 85 ans.

Le couple impérial se trouvait debout devant les trônes, l'empereur en costume à queue de pie, l'impératrice en robe à l'occidentale. Les symboles du pouvoir ont ensuite été symboliquement et solennellement retirés de l'estrade, au côté de laquelle se trouvait le reste de la famille, y compris Naruhito qui deviendra empereur mercredi. L'ancien empereur est ensuite parti, marquant un temps d'arrêt devant la sortie, pour s'incliner face au gouvernement. Une cérémonie de moins d'un quart d'heure pour mettre un terme à un règne de plus de 30 ans.

La foule est venue face au Palais, malgré la pluie, pendant la cérémonie qui était aussi diffusée sur les écrans géants de Tokyo.

Avec ce changement d'empereur, l'ère Heisei se termine à minuit, heure du Japon, (17h au Luxembourg), pour laisser la place à l'ère Reiwa, avec l'empereur Naruhito, fils d'Akihito.

Toute une série de cérémonies avaient précédé l'ultime, mardi, marquant officiellement la fin du règne de Akihito.

VIDEO: Emperor Akihito of Japan begins the process of stepping down from the Chrysanthemum Throne by visiting the Kashikodokoro sanctuary inside the Imperial Palace to report his abdication to his ancestors and Shinto gods pic.twitter.com/N7iiGVJMpa