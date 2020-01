Une militante noire coupée de la photo de groupe

You didn't just erase a photo You erased a continent But I am stronger than ever pic.twitter.com/J34WMXvPAo— Vanessa Nakate (@vanessa_vash) January 24, 2020

À Davos, cinq militantes du climat se sont présentées devant les médias, vendredi, pour faire le point sur le WEF. Une photo prise à cette occasion et publiée peu après par l'agence de presse Associated Press (AP) a suscité l'indignation de nombreuses personnes. Sur le cliché, on peut constater que seules quatre des cinq intervenantes apparaissent, soit toutes les femmes de type caucasien. En revanche, l'Ougandaise Vanessa Nakate, elle, a été coupée de la photo.

L'image s'est répandue dans le monde entier, ce qui n'a pas échappé à la jeune femme de 23 ans. Dans une vidéo postée sur Twitter, elle a résumé sa semaine mouvementée à Davos et s'est battue contre les larmes, avant de finalement pleurer.

Share if you can What it means to be removed from a photo! https://t.co/1dmcbyneYV— Vanessa Nakate (@vanessa_vash) January 24, 2020

Quatre heures seulement après la manifestation médiatique, l'agence de photos AP a fourni la photo complète – avec les cinq militantes du climat. Mais le mal était déjà fait, l'image des quatre femmes blanches était largement répandue dans le monde. Vanessa Nakate a déclaré au site d'information américain Buzzfeed: «J'ai pleuré parce que c'était si triste, non seulement parce que c'était raciste, mais aussi pour les Africains. Cela montre comment les gens nous considèrent. Cela m'a fait beaucoup de mal. C'est la pire chose que j'ai jamais vécue dans ma vie.»

Vanessa Nakate a tweeté les deux photos et ne s'est pas seulement montrée personnellement concernée: «Vous ne m'avez pas seulement effacé de la photo, vous avez aussi effacé un continent entier.» Et d'ajouter: «Mais je suis plus forte que jamais.»

I'm so sorry they did this to you... you are the last one who would deserve that! We are all so grateful for what you are doing and we all send love and support!!❤️❤️hope to see you soon again!!— Greta Thunberg (@GretaThunberg) January 24, 2020

L'agence de presse AP a entre-temps retiré la photo montée et fait savoir qu'il n'y avait pas de mauvaise intention derrière la coupure, mais des pensées artistiques. «Le photographe a dû livrer le cliché rapidement et l'a coupée de cette façon pendant le montage parce qu'il pensait que le bâtiment en arrière-plan était dérangeant», a déclaré le chef photographe de l'AP, David Ake, à la BBC.

Par la suite, d'autres images ont été publiées, comme c'est toujours le cas lorsque la première photo a été prise dans des délais très courts. Nombreux sont ceux qui ont soutenu la militante, notamment Greta.

(L'essentiel/anf/lhu)