L'homme qui a percuté une girafe est mort

Le Département fédéral des affaires étrangères en Suisse (DFAE) a confirmé, jeudi, le décès d'un citoyen suisse dans un accident survenu dimanche dernier, en Afrique du Sud. La mort a été annoncée par le portail d'informations News24.com.

La collision s'est produite dans la région de Mopani lorsqu'un taxi-bus transportant treize personnes «n'a pas pu éviter» une girafe qui a «surgi sur la route», ont indiqué dimanche sur Twitter les responsables de la réserve. Percuté, l'animal de plusieurs centaines de kilos s'est ensuite effondré sur l'avant d'une jeep de location, conduit par un Suisse, qui arrivait en sens inverse.

Media Release: Vehicle Accident Injures Four People And Claims Giraffe's Life https://t.co/WIBfzlbUKK– Kruger National Park (@SANParksKNP) November 11, 2019

Le parc national Kruger a ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances exactes de l'accident, écrit-il sur le réseau social. Et de rappeler aux visiteurs la prudence sur les routes et le respect des limitations de vitesse. La girafe n'avait pas survécu non plus à l'accident.

Des dizaines de milliers de touristes se pressent chaque année au parc Kruger, situé au nord-est de l'Afrique du Sud. Cette immense réserve clôturée fait environ la moitié de la superficie de la Suisse. Elle est connue pour son abondance d'animaux sauvages comme des éléphants, des lions, des rhinocéros, des léopards, des buffles ainsi que des girafes.

(L'essentiel/nxp/ats)