Plus de 300 policiers et militaires ont fui

Ils sont passés en Colombie, dans un climat de tensions à la frontière bloquée pour empêcher l'entrée de l'aide humanitaire, selon un nouveau bilan du service des migrations colombien. La majorité de ces militaires et policiers ont traversé la frontière dans le département Norte de Santander, dont Cucuta est le chef-lieu, puis dans ceux de l'Arauca, plus au sud, et de la Guajira, au nord-est, a précisé cette entité dans son communiqué.

Le directeur du service des migrations, Christian Krüger, a affirmé qu'ils avaient fui la «dictature» du président Nicolas Maduro, en quête de nourriture du fait des pénuries dans leur pays, et à cause de la «pression des colectivos», groupés armés chavistes. Il a ajouté que certains sont entrés en Colombie «avec leurs armes, leurs uniformes, en civil ou avec leur famille».

Depuis samedi, l'AFP a constaté l'arrivée d'au moins 20 déserteurs à Cucuta, aucun armé ni de haut rang. M. Krüger a indiqué que son service examinait les antécédents de chacun de ces militaires et policiers, dont les identités et les rangs n'ont pas été précisés. Des sauf-conduits temporaires leur ont été accordés.

Un amnistie promie

L'opposant Juan Guaido, qu'une cinquantaine de pays ont reconnu comme président par intérim du Venezuela, a promis une amnistie aux militaires et policiers qui rompraient avec le gouvernement du président de Nicolas Maduro, dont l'armée est le pilier.

Les premières désertions avaient eu lieu samedi, avant que Juan Guaido annonce depuis Cucuta le départ par camions de dizaines de tonnes d'aliments et de médicaments, envoyés à sa demande essentiellement des États-Unis. Ces denrées s'accumulent dans des entrepôts depuis le 7 février.

Mais les convois avaient dû rebrousser chemin en fin de journée, face au blocage des frontières ordonné par le régime, qui avait dégénéré en violences. Au moins quatre personnes ont été tuées et plusieurs centaines blessées aux limites de la Colombie et du Brésil, où de l'aide est également en attente. Le Venezuela compte environ 365 000 militaires et policiers, ainsi que 1,6 million de miliciens civils.

(L'essentiel/nxp/ats)