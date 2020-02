«Les femmes ont tendance à dénoncer les laids»

Polémica. El presidente Lenin Moreno habló de acoso: "está bien que las mujeres denuncien el acoso sexual, pero a veces se ensañan con los feos". pic.twitter.com/fNc5ibeDnG— LaHistoria (@lahistoriaec) February 1, 2020

Le président équatorien Lenin Moreno a dû s'excuser en catastrophe après un discours prononcé vendredi face à des investisseurs à Guayaquil. Lors de cette intervention, le dirigeant a suggéré que les femmes avaient tendance à ne signaler un cas de harcèlement «que lorsqu'il s'agit d'une personne moche», écrit le Guardian.

«Parfois, avec le harcèlement, elles tourmentent les gens laids. C'est-à-dire qu'il y a harcèlement quand il vient d'une personne laide. Mais si la personne est physiquement dans les normes, alors elles ont tendance à ne pas penser qu'il s'agisse nécessairement de harcèlement», a déclaré Moreno. Le président a ajouté que les hommes étaient «en permanence exposés au danger d'être accusés de harcèlement».

«Il n'a jamais semblé mauvais de harceler»

Ces propos ont fait l'effet d'une bombe sur les réseaux sociaux. Soledad Buendia, députée au congrès pour le parti au pouvoir, s'est emportée sur Twitter: «Le président Moreno justifie et reproduit la violence contre les femmes. On ne peut pas plaisanter sur le harcèlement, le viol, le féminicide, la traite, l'exploitation sexuelle et autres manifestations de violence! Rien ne justifie des propos qui nous victimisent!», a-t-elle tempêté.

L'organisation Women for Change s'est, elle aussi, indignée: «Ce n'est pas que tout ressemble maintenant à du harcèlement pour les femmes, c'est que pour des machos comme vous, il n'a jamais semblé mauvais de harceler», peut-on lire sur Twitter.

«Je rejette la violence contre les femmes sous toutes ses formes!»

Militante des droits de la femme, Silvia Buendia estime pour sa part que le machisme est «structurel» en Équateur. «Tout le monde, du président au citoyen ordinaire, doit comprendre de quoi nous parlons lorsque nous parlons de la violence contre les femmes», a-t-elle tweeté. «Nous sommes gouvernés par un misogyne!» a dénoncé une internaute anonyme. «Il ne s'agit pas de beauté, Monsieur le président (...). Le harcèlement sexuel est une triste réalité que les femmes vivent tous les jours», a réagi une autre utilisatrice citée par CNN.

Vendredi soir, toujours sur le réseau social, Lenin Moreno s'est fendu d'un message d'excuses: «Dans mon commentaire sur le harcèlement, je n'avais pas l'intention de minimiser une question aussi grave que la violence ou les abus. Je m'excuse si cela a été compris de cette façon. Je rejette la violence contre les femmes sous toutes ses formes!»

El presidente Moreno justifica y reproduce la violencia contra las mujeres. No se puede bromear con el acoso, la violación, el femicidio, la trata, la explotación sexual entre otras manifestaciones de violencia! Nada justifica expresiones que nos revictimizan ! @lduranaguilar https://t.co/ovqk4AYNxI— Soledad Buendía (@solbuendia) February 1, 2020

En mi comentario sobre el acoso, no pretendí minimizar un asunto tan grave como la violencia o los abusos. Me disculpo si se entendió así. ¡Rechazo la violencia contra la mujer en todas sus formas!— Lenín Moreno (@Lenin) February 1, 2020

