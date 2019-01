Ioulia Timochenko en route pour la présidence

Lors d'un meeting de son parti Batkivchtchina (Patrie), entourée de son mari, de sa fille et de plusieurs centaines de personnes, l'ancienne Première ministre et femme d'affaires, Ioulia Timochenko, s'est déclarée candidate aux élections présidentielles ukrainiennes.

Le premier tour de l'élection présidentielle ukrainienne aura lieu le 31 mars et un second tour sera organisé deux semaines plus tard si aucun candidat ne remporte plus de 50% des suffrages.

Après avoir reconnu des erreurs par le passé, l'ukrainienne de 58 ans a déclaré: «Aujourd'hui nous entrons dans une nouvelle époque de succès, de bonheur et de prospérité [...] Nous commençons la véritable marche en avant de l'Ukraine, vers sa grandeur».

Selon les derniers sondages, l'actuel président ukrainien, Petro Porochenko, qui n'a pas encore officiellement annoncé sa candidature, est devancé par Mme Timochenko, déjà candidate en 2010 et 2014.

(L'essentiel/afp)