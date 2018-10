Un vol transportant 188 personnes s'écrase en mer

Un Boeing 737 de la compagnie indonésienne Lion Air qui transportait 188 personnes s'est abîmé lundi matin au large des côtes, peu après son décollage de Jakarta, ont annoncé les autorités. L'appareil avait demandé à revenir à l'aéroport de la capitale peu avant que le contact ne soit rompu avec le contrôle aérien vers 6h30 (23h30 GMT dimanche). L'avion était à destination de Pangkal Pinang, une ville de l'île de Bangka, au large de Sumatra.

«L'avion s'est écrasé dans l'eau», a déclaré à l'AFP Yusuf Latif, porte-parole de l'agence chargée des recherches. «Nous sommes toujours en train de chercher les restes de l'appareil», a-t-il ajouté, en précisant que le Boeing était dans une zone d'une profondeur de 30 à 40 mètres.

On board crashed Lion Air JT610 plane :- 178 adults- 1 child- 2 babies - 2 pilots and 5 flight attendants#jt610#Indonesiapic.twitter.com/FzMiUlhMqm– Sundar Ra. SRIRAM (@Sriramsundarra1) October 29, 2018

Sindu Rahayu, directeur général de l'aviation civile au ministère des Transports, a annoncé dans un autre communiqué que l'avion transportait 178 passagers adultes, un enfant et deux bébés ainsi que deux pilotes et cinq personnels de cabine. «L'avion avait demandé à revenir à sa base avant de finalement disparaître des radars», a-t-il ajouté.

Le site de suivi des vols Flightradar montre sur une carte la trajectoire de l'appareil, un Boeing 737 Max 8, qui après son décollage sur un cap sud-ouest vire largement par le sud sur 180 degrés avant de mettre le cap au nord-est. Le tracé s'interrompt soudainement au-dessus de la mer de Java, non loin de la côte.

Accidents fréquents

L'Indonésie, un archipel d'Asie du Sud-Est de 17 000 îles et îlots, est très dépendante des liaisons aériennes, et les accidents sont fréquents. Un adolescent de 12 ans avait en août survécu à l'accident d'un avion qui avait fait huit morts dans une zone montagneuse de la province très reculée de Papouasie (est). En décembre 2016, 13 personnes avaient péri dans l'accident d'un avion militaire près de Timika, autre région montagneuse de Papouasie. En août 2015, un ATR 42-300 de la compagnie indonésienne Trigana Air, qui transportait 44 passagers adultes, cinq enfants et cinq membres d'équipage, tous indonésiens, s'était écrasé par mauvais temps dans les montagnes Bintang. Aucun survivant n'avait été retrouvé.

Lion Air, une compagnie à bas coût, avait elle-même été impliquée dans plusieurs incidents. En août 2017, un Boeing de la compagnie avait heurté peu après son atterrissage à l'aéroport international de Kualanamu, à Medan, troisième ville du pays dans le nord de l'île de Sumatra, une aile d'un ATR-72 de la compagnie Wings Air, elle aussi indonésienne, qui attendait son décollage. La collision n'avait fait aucun blessé.

En mai 2016, deux avions du groupe Lion Air étaient entrés en collision sur le tarmac de l'aéroport de Soekarno-Hatta, à la périphérie de Jakarta. En avril 2013, un des Boeing de la compagnie avait manqué la piste d'atterrissage à l'aéroport international de Denpasar, sur l'île indonésienne de Bali, s'abîmant dans la mer toute proche. Les 108 personnes à bord, dont 101 passagers, avaient survécu mais une quarantaine d'entre elles avaient été blessées, dont une femme grièvement. Lion Air est une filiale de Lion Group, qui possède quatre autres compagnies: Wings Air et Batik Air en Indonésie, Malindo Air en Malaisie et Thai Lion Air en Thaïlande.

(L'essentiel/nxp/afp)