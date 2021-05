Les soutiens au peuple palestinien maintiennent leur appel à manifester samedi à Paris en dépit de l’interdiction des autorités, confirmée par le tribunal administratif, tandis que plusieurs autres rassemblements ou défilés, autorisés, sont prévus à travers la France.

«Parce que nous refusons de taire notre solidarité avec les Palestiniens, et que l’on ne nous empêchera pas de manifester, nous serons présents (au métro) Barbès» samedi «à 15 h», a affirmé l’Association des Palestiniens en Ile-de-France, ainsi qu’une petite trentaine d’autres organisations, telles Attac, l’Action Antifasciste Paris-Banlieue, le Nouveau Parti Anticapitaliste.

Rassemblement important

Les organisateurs prévoient de se rendre ensuite vers la place de la Bastille, a précisé à l’AFP Walid Atallah, l’un des organisateurs. L’interdiction de manifester dans la capitale a été prise jeudi soir par le préfet de police de Paris, Didier Lallement, à la demande du ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, en raison de risques de «troubles à l’ordre public». Il a aussi mis en avant le précédent de 2014, lorsqu’une manifestation pro-palestinienne à Paris avait dégénéré en violences urbaines.

«La France est le seul pays démocratique à interdire ces manifestations», ont protesté Me Sefen Guez Guez, Me Dominique Cochain et Me Ouadie Elhamamouchi, avocats de l’Association des Palestiniens en Île-de-France, en annonçant faire «appel devant le Conseil d’État de ce rejet».

La manifestation était au départ prévue pour commémorer la Nakba, l’exode de centaines de milliers de Palestiniens à la création d’Israël en 1948. Avant que la flambée de violences en Israël et dans la bande de Gaza ces derniers jours ne vienne dessiner la perspective d’un rassemblement important.

(L'essentiel/afp)