Trump a décoré Conan, «un chien si intelligent»

«Voici Conan, probablement le chien le plus célèbre du monde!» Donald Trump a présenté lundi à la Maison-Blanche le chien de l'armée américaine qui a participé au raid ayant conduit fin octobre, à la mort du chef du groupe État islamique (EI) Abou Bakr al-Baghdadi. «Conan a fait un travail fantastique», a souligné le président des États-Unis en présence de sa femme Melania et du vice-président Mike Pence. «Ce chien est incroyable, si brillant, si intelligent», a-t-il ajouté, précisant que le célèbre berger malinois avait reçu une «médaille et une plaque».

Face aux journalistes, Mike Pence a donné quelques tapes amicales au chien, qui était tenu en laisse. Donald Trump, lui, s'est tenu relativement à distance. Si le président a utilisé un pronom personnel masculin pour désigner Conan, la Maison-Blanche a, dans une certaine confusion, envoyé des signaux contradictoires. Après avoir indiqué dans un premier temps qu'il s'agissait d'une femelle, elle a finalement précisé que c'était un mâle.

«Conan a été très gravement blessé»

Dès l'annonce, le 27 octobre, de la mort dans le nord-ouest de la Syrie du jihadiste, le plus recherché de la planète, le président américain avait loué le travail de ce chien «magnifique». Et au cours de ces dernières semaines, le milliardaire républicain, qui ne possède pas de chien contrairement à nombre de ses prédécesseurs, a beaucoup communiqué sur Conan. Il a même publié un photomontage - controversé - le montrant en train de remettre au canidé la Médaille d'honneur, le plus haute distinction militaire des États-Unis.

L'animal, qui a été engagé dans une cinquantaine de missions de combat en quatre ans, avait traqué le chef de l'EI dans le tunnel où il s'est fait exploser. «Conan a été très gravement blessé», a raconté le locataire de la Maison-Blanche. «Ils pensaient qu'il n'allait peut-être pas se remettre, mais il s'est rétabli très rapidement», a-t-il ajouté, précisant qu'il était toujours au top de sa forme et n'était pas sur le point de prendre sa retraite.

Le président américain a profité de l'occasion pour vanter une nouvelle fois le raid américain ayant abouti à la mort d'Abou Bakr al-Baghdadi, «calife» autoproclamé en 2014 ayant un temps présidé aux destinées de 7 millions de personnes en Irak et en Syrie. «Ce fut une attaque parfaite», a-t-il martelé. «Nous avons beaucoup travaillé depuis ce raid, des choses très importantes se sont passées depuis», a-t-il ajouté, sans autres précisions.

(L'essentiel/afp)