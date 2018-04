Ils se disent adieu mais elle survit à la catastrophe

Quand le Boeing 737 de la compagnie Southwest a connu une défaillance catastrophique d'un de ses moteurs, la panique s'est emparée des passagers. Équipés de masques à oxygène, certains voyageurs ont consacré les 17 minutes qu'a duré la descente d'urgence sur Philadelphie, à écrire des messages d'adieu à leurs proches. De nombreux passagers étaient persuadés de vivre leurs derniers instants. Gianna Baur, une Texane, a bien cru qu'elle ne reverrait jamais son mari.

Lorsque son téléphone portable s'est mis à vibrer, Chad, qui se trouvait sur la terre ferme à Dallas, n'a pas tout de suite compris ce que Gianna lui écrivait. Pour être plus claire, la jeune femme lui a alors envoyé un selfie la montrant avec un masque à oxygène.

«C'est là que j'ai commencé à vraiment paniquer. Elle m'a dit qu'une hôtesse de l'air était en train de prier via le haut-parleur et que quelqu'un utilisait le téléphone d'urgence et criait qu'il allait falloir une assistance médicale à l'arrivée», raconte le Texan à NBC.

«J'ai tellement peur...»

Tout en échangeant des messages avec son épouse, le jeune homme a contacté ses parents et ses beaux-parents pour leur expliquer la situation. «Ils annoncent que nous devons atterrir... J'ai tellement peur... les hôtesses de l'air vérifient les masques à oxygène de tout le monde... ça secoue tellement... c'est un atterrissage d'urgence», a notamment écrit la passagère à son mari. Pendant les minutes qui ont suivi, Gianna et Chad ont essayé de se dire un maximum de choses au cas où ils ne se reverraient plus jamais.

«Je t'aime tellement», a écrit la Texane. «Je disais adieu à ma femme, qui n'avait peut-être plus quelques minutes à vivre, et elle essayait de me dire adieu, à moi qui ai peut-être encore des décennies à vivre», résume le jeune homme, traumatisé par ces instants d'effroi. Après de longues minutes de silence insupportable, Chad a pu pousser un énorme soupir de soulagement en recevant la photo d'un moteur explosé. «Je crois que je n'ai pas pleuré ni même ressenti la moindre émotion avant qu'elle n'atterrisse. C'est là que j'ai complètement craqué», confie le Texan.

Mercredi, Gianna et Chad se sont tombés dans les bras à l'aéroport de Dallas. Des retrouvailles fortes en émotion, dont la chaîne NBC n'a pas raté une miette. «Ce n'est pas tous les jours, toutes les années voire même toutes les décennies que quelque chose arrive qui nous fasse réaliser la chance que l'on a d'être en vie et avec les personnes que nous aimons», conclut Chad.

(L'essentiel/joc)