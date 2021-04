L’Iran démarre 164 centrifugeuses interdites

Téhéran a mis en service ou commencé à tester samedi plusieurs centaines de centrifugeuses interdites aux termes de l’accord sur le nucléaire iranien de 2015, au risque de compliquer les discussions en cours à Vienne pour tenter de relancer ce pacte.

Au cours d’une cérémonie en visioconférence retransmise en direct par la télévision d’État, le président Hassan Rohani a lancé la production d’une ligne de 164 centrifugeuses dites IR-6 installées au sein du complexe nucléaire de Natanz (centre de l’Iran) et devant servir à augmenter le stock d’uranium enrichi produit par son pays.

Il a dans le même temps lancé l’alimentation en gaz d’uranium de deux autres cascades à Natanz, une de 30 IR-5 et une autre de 30 IR-6s, en vue de les tester. Le président a également donné le coup d’envoi de tests visant à vérifier la «stabilité mécanique» de la toute dernière génération de centrifugeuses iraniennes: l’IR-9.

Plus d’uranium et plus vite

Toutes ces machines permettent d’enrichir de l’uranium plus vite et en quantité plus abondante que les centrifugeuses «de première génération» IR-1, les seules que l’accord de Vienne autorise l’Iran à utiliser à des fins de production.

En matière de recherche et de développement, l’accord de Vienne autorise à ce stade l’Iran à ne tester qu’un nombre très limité d’IR-5 et d’IR-4. Ces nouveaux tests vont donc à l’encontre des engagements pris par Téhéran. Selon les ingénieurs de l’Organisation de l’énergie atomique iranienne, les IR-6 et IR-9 sont respectivement 10 et 50 fois plus puissantes que les IR-1.

Le président iranien a aussi inauguré à distance une usine d’assemblage de centrifugeuses devant remplacer celle ayant été gravement endommagée par une explosion, d’origine «terroriste» selon la télévision d’État, en juillet 2020.

(L'essentiel/afp)