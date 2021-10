Ils protestent contre le coup d'État, l'armée tire

Le ministère de l'Information soudanais a annoncé lundi que les forces armées tiraient sur des manifestants «refusant le coup d'État militaire» à Khartoum. L'armée a tiré «à balles réelles» sur des protestataires devant les quartiers généraux de l'armée, dans le centre de Khartoum, dont l'accès est bloqué par des blocs de béton et des soldats depuis plusieurs jours, a ajouté le ministère sur Facebook.

Dans le même temps, le bureau du Premier ministre soudanais a appelé dans un communiqué diffusé par le ministère de l'Information à «manifester» contre «un coup d'État». «Nous appelons la population soudanaise à protester par tous les moyens pacifiques possibles», a indiqué le bureau de Premier ministre Abdallah Hamdok. Celui-ci a été arrêté tôt lundi par des militaires qui l'ont emmené vers une destination inconnue.

Gouvernement de «personnes compétentes»

Le général Abdel Fattah al-Burhane, à la tête des autorités de transition au Soudan, a annoncé lundi dissoudre le gouvernement et le Conseil de souveraineté et décrété l'état d'urgence dans l'ensemble du pays, l'un des plus pauvres au monde. Mais le général a réitéré son attachement à «la transition vers un État civil» et promis de créer les nombreuses institutions étatiques, comme la Cour suprême, qui auraient dû voir le jour il y a plusieurs mois, selon le calendrier de transition acté après le renversement de l'autocrate Omar el-Béchir en 2019.

Dans la foulée, le militaire a annoncé lundi qu'il formerait un nouveau gouvernement composé de «personnes compétentes» après avoir dissout les autorités en charge du pays depuis le renversement du dictateur Omar el-Béchir en 2019. Actuellement, la quasi-totalité des dirigeants civils de la transition sont retenus par l'armée alors que se multiplient les appels de la communauté internationale à ne pas instaurer de nouveau au Soudan un régime militaire comme c'était le cas durant 30 ans sous Béchir.

(L'essentiel/afp)